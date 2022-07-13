https://tr.sputniknews.com/20220713/hazine-ve-maliye-bakani-nebati-vatandasimizin-alim-gucunu-koruyacagiz-1058653375.html

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Vatandaşımızın alım gücünü koruyacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Vatandaşımızın alım gücünü koruyacağız

Vatandaşın alım gücünü koruyup temel ürünlere erişimini kolaylaştırmak amacıyla bir dizi tedbir aldıklarını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati... 13.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-13T07:28+0300

2022-07-13T07:28+0300

2022-07-13T07:28+0300

ekonomi

nureddin nebati

fahiş fiyat

enflasyon

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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ekonomik gelişmelere ilişkin Sabah'a yaptığı açıklamada, gıda fiyatlarındaki artışın kontrol altına alınmasının, hem enflasyonla mücadele hem de vatandaşları hayat pahalılığına karşı korumak açısından en önemli öncelikleri olduğunu ifade etti.Gıda, temizlik ve yeme-içme faaliyetlerinde KDV'yi indirdiklerini ifade eden Nebati, "Meskenlerde kullanılan doğalgazı tam yüzde 81 oranında sübvanse ediyoruz. Fiyat artışlarını yavaşlatmak üzere 241.3 milyar lira vergiden feragat ettik" dedi.'Fahiş fiyata izin yok'Atılan adımların vatandaşlara yansımasının takipçisi olduklarına dikkat çeken Nebati, "Fahiş fiyat oluşumlarına müsamaha göstermedik ve göstermeyeceğiz. Nihai amacımıza ulaşıncaya dek vatandaşlarımızı hayat pahalılığına karşı destekleyen ve koruyan benzer uygulamalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu. Nebati, çoğunluğu fiyat artışlarının yüksek olduğu sektörlerde faaliyet gösteren 320 bin işletmenin saha denetimine tabi tutulduğunu ifade etti.'Asgari ücrete yıllık artış yüzde 94.6' Vatandaşların alım gücünü enflasyona karşı korumak ve temel ürünlere erişimi kolaylaştırmak amacıyla bir dizi tedbir aldıklarını kaydeden Nebati, "Enflasyonun olumsuz etkilerinin azaltılmasını ve vatandaşlarımıza asgari düzeyde yansımasını amaçlıyoruz. Ücretler politikasıyla vatandaşlarımızı hayat pahalılığına karşı destekliyoruz. Birikimli olarak asgari ücrete yüzde 94.6, kamu görevlileriyle memur emeklilerinin aylık ve ücretlerine yüzde 85.5, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına ise yüzde 78.6 artış yapıldı. Vatandaşımızın alım gücünü iyileştirmek için kamu maliyesinde disiplinden taviz vermeden destekleyici politikalarımızı sürdüreceğiz" dedi.'Dört ayda 431 bin kişiye istihdam' Türkiye Ekonomi Modeli ile elde edilen üretim, yatırım ve ihracat artışlarının istihdam piyasasına da yansıdığını ifade eden Nebati, "2022'nin ilk dört ayında toplam istihdam 431 bin kişi artarak nisan ayı itibarıyla 30.4 milyon kişiye yükseldi" diye konuştu. Nebati, 2022 yılı ilk beş ayında net kurulan şirket sayısının yıllık bazda yüzde 10.5 artarak 45 bin 747'ye çıktığını ve net kurulan şirketlerin 7 bin 347'sinin imalat sanayinde faaliyet gösterdiğini vurguladı.'1.4 trilyon TL yeni kredi' Türkiye Ekonomi Modeli'nin devreye alındığı döneme kıyasla kredi hacminin 1.4 trilyon lira arttığının altını çizen Nebati, "TEM'in devreye alındığı tarihten bu yana ticari kredilerde 1.2 trilyon liralık artış gerçekleşirken tüketici kredileri 141.3 milyar lira artış gösterdi. Bu dönemde KOBİ kredileri nominal 432.7 milyar lira artış gösterdi" diye konuştu.'Döviz hesapları azaldı'Bakan Nebati, Aralık 2021'de uygulamaya alınan Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında 8 Temmuz itibarıyla biriken 1 trilyon 65 milyar liranın 515 milyar liralık kısmının döviz tevdiat hesaplarından dönen tasarruflardan oluştuğunu söyledi. Nebati, "Döviz tevdiat hesaplarındaki toplam tutar 22 Aralık 2021'de 261.6 milyar dolar iken, bugün itibarıyla 233.4 milyar dolara gerilemiş durumda" dedi.'İhracat rekor kırıyor'Türkiye Ekonomi Modeli'yle (TEM) bir yandan makroekonomik ve finansal istikrarı sağlarken, bir yanan da üretimi, yatırımı, istihdamı ve ihracatı desteklediklerini kaydeden Nebati, "Her ay kaydettiğimiz artışlarla son altı ayın tamamında ihracat rekoru kırdık. İhracatımız yılın ilk yarısında yıllık bazda yüzde 20 artış gösterdi. 2022 yılı Haziran itibarıyla yıllık bazda 246.2 milyar dolar seviyesine ulaşan ihracatımızla Cumhuriyet tarihimizin yeni ihracat rekorunu kırdık" dedi.

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nureddin nebati, fahiş fiyat, enflasyon