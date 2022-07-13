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IMF, ABD ekonomisinin büyüme tahminlerini bir kez daha düşürdü
IMF, ABD ekonomisinin büyüme tahminlerini bir kez daha düşürdü
Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminlerinde bir kez daha düşüşe giderek 2022 yılı beklentisini yüzde 2.9'dan yüzde... 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T01:37+0300
2022-07-13T01:37+0300
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IMF'den yapılan açıklamada, ABD ekonomisine ilişkin 4. madde konsültasyonun tamamlandığı aktarıldı.Açıklamada ABD'nin, Kovid-19 salgınının neden olduğu şoktan hızla toparlandığı kaydedildi.Talebin hızla toparlanmasının, artan enerji fiyatlarının ve devam eden küresel arz kesintilerinin enflasyonda önemli bir ivmeye yol açtığına işaret edilen açıklamada, ücret ve fiyat baskılarının geniş tabanlı olduğu ve ekonomide hızla yayıldığı belirtildi.Açıklamada, ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 2.3 ve gelecek yıl yüzde 1 büyümesinin beklendiği bildirildi.IMF, haziran ayında paylaştığı 4. madde konsültasyonu kapsamındaki denetimin öncü bulgularında, ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme beklentisini yüzde 3,7'den yüzde 2,9'a ve 2023 için tahminini yüzde 2,3'ten yüzde 1,7'ye indirmişti.Açıklamada, ülke ekonomisinin 2024 yılı büyüme beklentisinin ise yüzde 0,8'den yüzde 1,2'ye ve 2025 yılı tahmininin yüzde 1,7'den yüzde 1,8'e çıkarıldığı aktarıldı.IMF'nin açıklamasında, ABD ekonomisinin 2026 ve 2027 yıllarında da sırasıyla yüzde 2,1 ve yüzde 1,9 büyümesinin beklendiği kaydedildi.
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abd, ekonomi, imf

IMF, ABD ekonomisinin büyüme tahminlerini bir kez daha düşürdü

01:37 13.07.2022
© REUTERSThe American Dream is Over
The American Dream is Over - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2022
© REUTERS
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Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminlerinde bir kez daha düşüşe giderek 2022 yılı beklentisini yüzde 2.9'dan yüzde 2.3'e ve 2023 için yüzde 1.7'den yüzde 1'e indirdi.
IMF'den yapılan açıklamada, ABD ekonomisine ilişkin 4. madde konsültasyonun tamamlandığı aktarıldı.
Açıklamada ABD'nin, Kovid-19 salgınının neden olduğu şoktan hızla toparlandığı kaydedildi.
Talebin hızla toparlanmasının, artan enerji fiyatlarının ve devam eden küresel arz kesintilerinin enflasyonda önemli bir ivmeye yol açtığına işaret edilen açıklamada, ücret ve fiyat baskılarının geniş tabanlı olduğu ve ekonomide hızla yayıldığı belirtildi.
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Açıklamada, ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 2.3 ve gelecek yıl yüzde 1 büyümesinin beklendiği bildirildi.
IMF, haziran ayında paylaştığı 4. madde konsültasyonu kapsamındaki denetimin öncü bulgularında, ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme beklentisini yüzde 3,7'den yüzde 2,9'a ve 2023 için tahminini yüzde 2,3'ten yüzde 1,7'ye indirmişti.
Açıklamada, ülke ekonomisinin 2024 yılı büyüme beklentisinin ise yüzde 0,8'den yüzde 1,2'ye ve 2025 yılı tahmininin yüzde 1,7'den yüzde 1,8'e çıkarıldığı aktarıldı.
IMF'nin açıklamasında, ABD ekonomisinin 2026 ve 2027 yıllarında da sırasıyla yüzde 2,1 ve yüzde 1,9 büyümesinin beklendiği kaydedildi.
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