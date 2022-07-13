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İnşaat maliyeti bir yılda yüzde 105.73 arttı
İnşaat maliyeti bir yılda yüzde 105.73 arttı
İnşaat maliyet endeksi, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3.97 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 105.73 arttı. 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T10:46+0300
2022-07-13T10:46+0300
ekonomi
türkiye
ekonomi
inşaat
maliyet
ekonomik kriz
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı inşaat maliyet endeksi verisini açıkladı.İnşaat maliyet endeksi, 2022 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3.97 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 105.73 arttı.Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,97, işçilik endeksi yüzde 0,18 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 130,73 işçilik endeksi yüzde 44,06 arttı.Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,84, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 102,32 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,88, işçilik endeksi yüzde 0,06 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 126,55, işçilik endeksi yüzde 43,98 arttı.Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 4,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 117,40 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 5,23, işçilik endeksi yüzde 0,64 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 144,66, işçilik endeksi yüzde 44,34 arttı.
https://tr.sputniknews.com/20220707/hazine-ve-maliye-bakani-nebatiden-tuik-elestirilerine-yanit-kimse-talimat-veremez-1058413713.html
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türkiye, ekonomi, inşaat, maliyet, ekonomik kriz

İnşaat maliyeti bir yılda yüzde 105.73 arttı

10:46 13.07.2022
© AAİnşaat
İnşaat - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2022
© AA
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İnşaat maliyet endeksi, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3.97 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 105.73 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı inşaat maliyet endeksi verisini açıkladı.

İnşaat maliyet endeksi, 2022 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3.97 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 105.73 arttı.
Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,97, işçilik endeksi yüzde 0,18 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 130,73 işçilik endeksi yüzde 44,06 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,84, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 102,32 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,88, işçilik endeksi yüzde 0,06 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 126,55, işçilik endeksi yüzde 43,98 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 4,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 117,40 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 5,23, işçilik endeksi yüzde 0,64 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 144,66, işçilik endeksi yüzde 44,34 arttı.
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