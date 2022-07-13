https://tr.sputniknews.com/20220713/insaat-maliyeti-bir-yilda-yuzde-10573-artti-1058655575.html

İnşaat maliyeti bir yılda yüzde 105.73 arttı

İnşaat maliyeti bir yılda yüzde 105.73 arttı

İnşaat maliyet endeksi, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3.97 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 105.73 arttı. 13.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-13T10:46+0300

2022-07-13T10:46+0300

2022-07-13T10:46+0300

ekonomi

türkiye

ekonomi

inşaat

maliyet

ekonomik kriz

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı inşaat maliyet endeksi verisini açıkladı.İnşaat maliyet endeksi, 2022 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3.97 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 105.73 arttı.Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,97, işçilik endeksi yüzde 0,18 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 130,73 işçilik endeksi yüzde 44,06 arttı.Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,84, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 102,32 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,88, işçilik endeksi yüzde 0,06 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 126,55, işçilik endeksi yüzde 43,98 arttı.Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 4,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 117,40 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 5,23, işçilik endeksi yüzde 0,64 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 144,66, işçilik endeksi yüzde 44,34 arttı.

https://tr.sputniknews.com/20220707/hazine-ve-maliye-bakani-nebatiden-tuik-elestirilerine-yanit-kimse-talimat-veremez-1058413713.html

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türkiye, ekonomi, inşaat, maliyet, ekonomik kriz