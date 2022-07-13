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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Rusya’ya silah tedarik etmeyeceğiz
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Rusya’ya silah tedarik etmeyeceğiz
İran Dışişleri Bakanlığı’nın dün Rusya’ya İHA gönderileceği iddiasının doğru olmadığını açıklamasının ardından bugün de İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir... 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T15:40+0300
2022-07-13T15:40+0300
dünya
rusya
iran
insansız hava aracı
kremlin
hüseyin emir abdullahiyan
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, La Repubblica gazetesine verdiği demeçte “Rusya ile savunma dahil olmak üzere çeşitli anlaşmalarımız var, ancak bu çatışmaya dahil olan tarafların hiçbirine yardım etmeyeceğiz” vurgusunu yaptı.Sorunun ABD dahil olmak üzere bazı Batılı ülkelerin silah üretmesinden ve ürünlerini satmaya çalışmasından ibaret olduğuna dikkat çeken Abdullahiyan, “Gerilimin tırmanmasına yol açabilecek her türlü eylemden kaçınmaya çalışıyoruz. Bu savaşı durdurmak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.‘Putin'in Tahran ziyaretinde İran İHA’larının Rusya’ya tedariki görüşülmeyecek’Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Tahran ziyareti sırasında İran yapımı insansız hava araçlarının (İHA) Rusya’ya tedarik edilmesi konusunun görüşülüp görüşülmeyeceği sorusuna “Hayır” yanıtını verdi.Peskov, söz konusu İHA’ların tedariki ile ilgili gelişmelerin Kremlin tarafından bilinip bilinmediği sorusuna ise, “Bu konuda herhangi bir yorumumuz yok” yanıtını verdi.Daha önce ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İran’ın Rusya’ya İHA vereceği iddiasını ortaya atmıştı. İran Dışişleri Bakanlığı ile söz konusu iddiaları yalanlamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220712/irandan-abdnin-iddiasina-yanit-rusyaya-iha-gonderilecegi-dogru-degil-1058636808.html
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rusya, iran, insansız hava aracı, kremlin, hüseyin emir abdullahiyan

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Rusya’ya silah tedarik etmeyeceğiz

15:40 13.07.2022
© SputnikHüseyin Emir Abdullahiyan
Hüseyin Emir Abdullahiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2022
© Sputnik
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İran Dışişleri Bakanlığı’nın dün Rusya’ya İHA gönderileceği iddiasının doğru olmadığını açıklamasının ardından bugün de İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran’ın Rusya’ya silah tedarik etmeyeceğini teyit etti.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, La Repubblica gazetesine verdiği demeçte “Rusya ile savunma dahil olmak üzere çeşitli anlaşmalarımız var, ancak bu çatışmaya dahil olan tarafların hiçbirine yardım etmeyeceğiz” vurgusunu yaptı.
Sorunun ABD dahil olmak üzere bazı Batılı ülkelerin silah üretmesinden ve ürünlerini satmaya çalışmasından ibaret olduğuna dikkat çeken Abdullahiyan, “Gerilimin tırmanmasına yol açabilecek her türlü eylemden kaçınmaya çalışıyoruz. Bu savaşı durdurmak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Putin'in Tahran ziyaretinde İran İHA’larının Rusya’ya tedariki görüşülmeyecek’

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Tahran ziyareti sırasında İran yapımı insansız hava araçlarının (İHA) Rusya’ya tedarik edilmesi konusunun görüşülüp görüşülmeyeceği sorusuna “Hayır” yanıtını verdi.
Peskov, söz konusu İHA’ların tedariki ile ilgili gelişmelerin Kremlin tarafından bilinip bilinmediği sorusuna ise, “Bu konuda herhangi bir yorumumuz yok” yanıtını verdi.
Daha önce ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İran’ın Rusya’ya İHA vereceği iddiasını ortaya atmıştı. İran Dışişleri Bakanlığı ile söz konusu iddiaları yalanlamıştı.
İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
SAVUNMA
İran'dan ABD'nin iddiasına yanıt: Rusya'ya İHA gönderileceği doğru değil
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