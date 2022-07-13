https://tr.sputniknews.com/20220713/iran-disisleri-bakani-abdullahiyan-rusyaya-silah-tedarik-etmeyecegiz-1058669163.html

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Rusya’ya silah tedarik etmeyeceğiz

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Rusya’ya silah tedarik etmeyeceğiz

İran Dışişleri Bakanlığı’nın dün Rusya’ya İHA gönderileceği iddiasının doğru olmadığını açıklamasının ardından bugün de İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir... 13.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-13T15:40+0300

2022-07-13T15:40+0300

2022-07-13T15:40+0300

dünya

rusya

iran

insansız hava aracı

kremlin

hüseyin emir abdullahiyan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/06/1050544329_0:0:3277:1844_1920x0_80_0_0_663c8a865c6bf0f153dfd83489b5a476.jpg

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, La Repubblica gazetesine verdiği demeçte “Rusya ile savunma dahil olmak üzere çeşitli anlaşmalarımız var, ancak bu çatışmaya dahil olan tarafların hiçbirine yardım etmeyeceğiz” vurgusunu yaptı.Sorunun ABD dahil olmak üzere bazı Batılı ülkelerin silah üretmesinden ve ürünlerini satmaya çalışmasından ibaret olduğuna dikkat çeken Abdullahiyan, “Gerilimin tırmanmasına yol açabilecek her türlü eylemden kaçınmaya çalışıyoruz. Bu savaşı durdurmak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.‘Putin'in Tahran ziyaretinde İran İHA’larının Rusya’ya tedariki görüşülmeyecek’Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Tahran ziyareti sırasında İran yapımı insansız hava araçlarının (İHA) Rusya’ya tedarik edilmesi konusunun görüşülüp görüşülmeyeceği sorusuna “Hayır” yanıtını verdi.Peskov, söz konusu İHA’ların tedariki ile ilgili gelişmelerin Kremlin tarafından bilinip bilinmediği sorusuna ise, “Bu konuda herhangi bir yorumumuz yok” yanıtını verdi.Daha önce ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İran’ın Rusya’ya İHA vereceği iddiasını ortaya atmıştı. İran Dışişleri Bakanlığı ile söz konusu iddiaları yalanlamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220712/irandan-abdnin-iddiasina-yanit-rusyaya-iha-gonderilecegi-dogru-degil-1058636808.html

rusya

iran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, iran, insansız hava aracı, kremlin, hüseyin emir abdullahiyan