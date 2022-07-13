https://tr.sputniknews.com/20220713/israil-savunma-bakani-gantz-5-bin-500-filistinliye-yasal-statu-kazandiran-duzenlemeyi-onayladi-1058648798.html

İsrail Savunma Bakanı Gantz, 5 bin 500 Filistinliye yasal statü kazandıran düzenlemeyi onayladı

İsrail Savunma Bakanı Gantz, 5 bin 500 Filistinliye yasal statü kazandıran düzenlemeyi onayladı

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'e ziyareti öncesinde, ülkesi ile Filistin yönetimi arasında "güven inşa etme" adımları... 13.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-13T00:37+0300

2022-07-13T00:37+0300

2022-07-13T00:37+0300

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İsrail hükümetinin Filistin topraklarındaki operasyonlarının koordinatörü Gassan Alyan, İsrail yönetiminin Filistinlilere yasal statü tanımasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.Filistin nüfus kaydında yasal statüsü olmayan 5 bin 500 kişinin kayıtlarının onaylandığı belirtilen açıklamaya göre, Gantz Gazze Şeridi'nden İsrail'e yapılan iş ve ticaret kapsamında izin verilen işçi kotasını 1500 kişi artırarak, toplam işçi kotasını 15 bin 500'e çıkarmaya karar verdi.Gantz ayrıca, İsrailli Arapların Cenin şehrine girmesine izin vermek için Batı Şeria'nın kuzeyinde Salim adında yeni bir geçiş kapısı açılmasını da onayladı.İsrail merkezli "Walla" haber sitesinde yer alan haberde ise İsrail Başbakanı Yair Lapid'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine ek 2 bin konut inşa etme planını gündemden kaldırma emri verdiği duyuruldu.Batı Şeria'daki Filistin Yönetimi ve Gazze Şeridi'ndeki Hamas hareketi, Filistinlilerin nüfus kayıtlarında doğum ve ölüm kaydının yanı sıra kişisel kimlik kartlarının değiştirilmesi dışında herhangi bir değişiklik yapma yetkisine sahip değil.ABD Başkanı Biden, 13-16 Temmuz tarihlerinde İsrail, Batı Şeria ve Suudi Arabistan'ı kapsayan Orta Doğu ziyareti gerçekleştirecek.

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