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İstanbul'da tramvayda falçatalı saldırı
İstanbul'da tramvayda falçatalı saldırı
Sultangazi'de T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nda annesine yer vermediğini iddia ettiği kişiye falçatayla saldıran şüphelinin yakalanması için çalışma... 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T14:53+0300
2022-07-13T14:53+0300
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İstanbul'da tramvayda yer vermeyen kişiye falçatayla saldıran şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.Alınan bilgiye göre, bir tekstil firmasında yönetici olarak çalışan Yusuf Uzun (51), dün 17 yaşındaki oğlu ile Sultangazi'deki evlerine gitmek için T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'na bindi.Edirnekapı durağında annesiyle tramvaya binen kişi, Uzun'un oğlunun yer vermediğini iddia ederek tartışmaya başladı.Tartışma sırasında yanında taşıdığı falçatayı çıkaran kişi, Yusuf Uzun'u hafif şekilde yaraladı.Tramvaydaki diğer yolcularla güvenlik görevlilerinin araya girmesi üzerine annesiyle tramvaydan inen şüpheli, olay yerinden uzaklaştı.Olayın ardından polis merkezine giden Uzun, kimliğinin belirlenmesini istediği şüpheli hakkında şikayette bulundu.Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Yusuf Uzun, şüphelinin oğluna küfür ve hakaret ettiği için tartıştıklarını anlatarak, "Sen kimsin?' deyince bana falçata çekti. Ondan sonra ağza alınmayacak küfürler ediyor. Bıçağı çekip üstüme yürüdü'' diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220713/adalar-vapurunda-yer-kavgasi-1058657071.html
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türkiye, tramvay, kavga

İstanbul'da tramvayda falçatalı saldırı

14:53 13.07.2022
© AAKabataş- Bağcılar tramvay hattı
Kabataş- Bağcılar tramvay hattı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2022
© AA
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Sultangazi'de T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nda annesine yer vermediğini iddia ettiği kişiye falçatayla saldıran şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İstanbul'da tramvayda yer vermeyen kişiye falçatayla saldıran şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, bir tekstil firmasında yönetici olarak çalışan Yusuf Uzun (51), dün 17 yaşındaki oğlu ile Sultangazi'deki evlerine gitmek için T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'na bindi.

Edirnekapı durağında annesiyle tramvaya binen kişi, Uzun'un oğlunun yer vermediğini iddia ederek tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında yanında taşıdığı falçatayı çıkaran kişi, Yusuf Uzun'u hafif şekilde yaraladı.

Tramvaydaki diğer yolcularla güvenlik görevlilerinin araya girmesi üzerine annesiyle tramvaydan inen şüpheli, olay yerinden uzaklaştı.
Olayın ardından polis merkezine giden Uzun, kimliğinin belirlenmesini istediği şüpheli hakkında şikayette bulundu.
Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yusuf Uzun, şüphelinin oğluna küfür ve hakaret ettiği için tartıştıklarını anlatarak, "Sen kimsin?' deyince bana falçata çekti. Ondan sonra ağza alınmayacak küfürler ediyor. Bıçağı çekip üstüme yürüdü'' diye konuştu.
Adalar vapurunda yer kavgası - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2022
TÜRKİYE
Adalar vapurunda yer kavgası
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