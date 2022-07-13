https://tr.sputniknews.com/20220713/kedi-mamasinda-zehirli-kimyasal-riski-toplatilmasina-karar-verildi-1058674044.html

Kedi mamasında zehirli kimyasal riski: Toplatılması kararı çıktı

Kedi mamasında zehirli kimyasal riski: Toplatılması kararı çıktı

Nestle'nin kedi ve köpek maması üreten alt markası Purina'nın ürünlerinde zararlı kimyasala rastlandı. Fransa'nın resmi tehlikeli ürün uyarı sistemi Rappel... 13.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-13T16:55+0300

2022-07-13T16:55+0300

2022-07-13T17:09+0300

dünya

türkiye

kedi

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evcil hayvan maması

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nestle

kimyasal

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Fransa'nın resmi tehlikeli ürün uyarı sitesi olarak faaliyet gösteren Rappel Conso, İsviçre merkezli Nestle'nin kedi mamalarının toplatılmasına yönelik bir uyarı yayınladı.Söz konusu uyarıda, Nestle'nin kedi ve köpek maması üreten alt markası Purina'nın bazı ürünlerinde zararlı kimyasallara rastlanıldığı kaydedildi.Rappel Conso'nun uyarı ilanına göre, Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede satışta olan Pro Plan Somonlu Kısır Kedi Maması, Pro Plan Orijinal Kitten Tavuklu Yavru Kedi Maması ve Purina One Junior Tavuklu Yavru Kedi Maması ürünlerinde, su arıtımında kullanılan kimyasalların kedi için zararlı olabilecek kalıntılara rastlanılmasından dolayı bu ürünlerin toplatılmasına karar verildi.Ürünlerin risk barındıran seri numaralarının da paylaşıldığı ilanda, söz konusu ürünleri satın alanların ürünü kullanmaması, müşteri iletişim merkezi ile iletişim kurması ve ürünleri imha etmesine yönelik de tavsiyelere yer verildi.Şirketten açıklama: Sınırlı sayıda geri çekme kararıSosyal medyadaki paylaşımların ardından açıklama yapan Nestlé Purina PetCare ise Fransa’da üretilen sınırlı sayıdaki ürün grubunu etkilediğini, geri çekme kararını kendileri verdiklerini açıkladı. Şirketten yapılan açıklama ise şöyle: E-ticaret sitesinden uyarı mesajıAmazon'dan ise söz konusu ürünleri satın alanlara uyarı mesajı gönderilmeye başlandı.Amazon Türkiye'nin müşterilerine gönderdiği uyarı mesajında, "Fransa'nın tehlikeli ürünler için Uyarı Sistemi (Rappel Conso) Amazon.com.tr üzerinden satın alınan ürün için belirtilen bir ürün güvenliği bilgisine sahip. Ürün şu tehlikeli maddeyi içeriyor olabilir; tehlikeli kimyasallar" ifadeleri ve ürünlerin ayrıntılı bilgileri yer aldı.Yeni fabrikaları devreye aldıNestle, kısa bir süre önce Avustralya'daki Purina PetCare evcil hayvan yemi üretim fabrikasını yenilemek için 90 milyon dolarlık yatırım yapacağını duyurmuştu.Böylece, şirketin son 10 yılda söz konusu fabrikaya yaptığı yatırımın 200 milyon doları bulduğu kaydedilmişti.Şirket, Haziran ayında da Tayland'ın Rayong kentinde 144 milyon dolarlık yeni fabrikasın devreye almıştı.

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türkiye, kedi, mama, evcil hayvan maması, fransa, nestle, kimyasal