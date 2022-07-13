Kedi mamasında zehirli kimyasal riski: Toplatılması kararı çıktı
16:55 13.07.2022 (güncellendi: 17:09 13.07.2022)
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Nestle'nin kedi ve köpek maması üreten alt markası Purina'nın ürünlerinde zararlı kimyasala rastlandı. Fransa'nın resmi tehlikeli ürün uyarı sistemi Rappel Conso tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede satışta olan bazı ürünlerde, kedi için zararlı olabilecek kalıntıların varlığı tespit edildi.
Fransa'nın resmi tehlikeli ürün uyarı sitesi olarak faaliyet gösteren Rappel Conso, İsviçre merkezli Nestle'nin kedi mamalarının toplatılmasına yönelik bir uyarı yayınladı.
Söz konusu uyarıda, Nestle'nin kedi ve köpek maması üreten alt markası Purina'nın bazı ürünlerinde zararlı kimyasallara rastlanıldığı kaydedildi.
Rappel Conso'nun uyarı ilanına göre, Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede satışta olan Pro Plan Somonlu Kısır Kedi Maması, Pro Plan Orijinal Kitten Tavuklu Yavru Kedi Maması ve Purina One Junior Tavuklu Yavru Kedi Maması ürünlerinde, su arıtımında kullanılan kimyasalların kedi için zararlı olabilecek kalıntılara rastlanılmasından dolayı bu ürünlerin toplatılmasına karar verildi.
Ürünlerin risk barındıran seri numaralarının da paylaşıldığı ilanda, söz konusu ürünleri satın alanların ürünü kullanmaması, müşteri iletişim merkezi ile iletişim kurması ve ürünleri imha etmesine yönelik de tavsiyelere yer verildi.
Şirketten açıklama: Sınırlı sayıda geri çekme kararı
Sosyal medyadaki paylaşımların ardından açıklama yapan Nestlé Purina PetCare ise Fransa’da üretilen sınırlı sayıdaki ürün grubunu etkilediğini, geri çekme kararını kendileri verdiklerini açıkladı. Şirketten yapılan açıklama ise şöyle:
"Pro Plan Sterilised Somonlu Kuru Kedi Maması ürünümüz hakkında bir platformda yapılan bilgilendirmeler üzerine tüketicilerimizin duyduğu endişelere dair bir açıklama yapmak istedik. Tedarikçilerimizden biri, bize tedarik edilen tek bir bileşende, arıtma suyundan kaynaklı olası kalıntı izlerinin varlığı konusunda firmamızı bilgilendirmiştir. Fransa'da üretilen sınırlı sayıdaki (1352091106, 1325091108, 1324091104 seri numaralı) ürün grubunu etkileyen bu durum üzerine hızlıca mevzuata uygun şekilde gerekli aksiyonları aldık. Tedbir amaçlı olarak, yetkili makamlarla yapılan görüşmeler çerçevesinde, Fransa’da kediler için PURINA ONE ve PRO PLAN markalı iki ürünümüz için ülkede uygulanan yönetmelik gereği sınırlı sayıda geri çekme kararı almış bulunuyoruz. İlgili ürünlerimiz global kalite standartlarımıza uygun üretilmiş olup tüketiminin kedi sağlığı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Bu ürünlerin besin kalitesi ve tatları değişmemektedir. Ayrıca, başka hiçbir PURINA ONE ve PURINA PRO PLAN ürünü bu geri çekme sürecinden etkilenmemiştir. Söz konusu iletişim karışıklığının çözümü için ilgili platformla irtibatımızı sürdürüyoruz.”
E-ticaret sitesinden uyarı mesajı
Amazon'dan ise söz konusu ürünleri satın alanlara uyarı mesajı gönderilmeye başlandı.
Amazon Türkiye'nin müşterilerine gönderdiği uyarı mesajında, "Fransa'nın tehlikeli ürünler için Uyarı Sistemi (Rappel Conso) Amazon.com.tr üzerinden satın alınan ürün için belirtilen bir ürün güvenliği bilgisine sahip. Ürün şu tehlikeli maddeyi içeriyor olabilir; tehlikeli kimyasallar" ifadeleri ve ürünlerin ayrıntılı bilgileri yer aldı.
Yeni fabrikaları devreye aldı
Nestle, kısa bir süre önce Avustralya'daki Purina PetCare evcil hayvan yemi üretim fabrikasını yenilemek için 90 milyon dolarlık yatırım yapacağını duyurmuştu.
Böylece, şirketin son 10 yılda söz konusu fabrikaya yaptığı yatırımın 200 milyon doları bulduğu kaydedilmişti.
Şirket, Haziran ayında da Tayland'ın Rayong kentinde 144 milyon dolarlık yeni fabrikasın devreye almıştı.