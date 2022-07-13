https://tr.sputniknews.com/20220713/kentaur-lakapli-ba275-varyanti-icerdigi-cok-sayida-ekstra-mutasyonla-uzun-vadeli-sorunlara-gebe-1058674994.html

Kentaur lakaplı BA.2.75 varyantı içerdiği çok sayıda ekstra mutasyonla uzun vadeli sorunlara gebe

Kentaur lakaplı BA.2.75 varyantı içerdiği çok sayıda ekstra mutasyonla uzun vadeli sorunlara gebe

Kovid'in Omicron varyantının süper bulaşıcı mutantı BA.2.75'in Hindistan'da hızla yayılması, Britanya'da hızlı vaka artışlarına neden olması ve Almanya... 13.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-13T17:23+0300

2022-07-13T17:23+0300

2022-07-13T17:23+0300

koronavirüs

omicron

varyant

mutasyon

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BA.2.75'e Yunan mitolojisinin yarı insan-yarı at görünümlü, genelde kötü huylu olağanüstü yaratıklarına atfen Kentaur (Sentor) lakabını uygun gören virologlar, Kentaur'un Omicron'un alt varyantları BA.4 ve BA.5'ten bile daha bulaşıcı olduğunu belirtti. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) ile Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yakın izlemeye aldıklarını açıkladıkları BA.2.75'in hastalığın ne derece ağır geçirilmesine neden olduğu henüz inceleme altında. Ancak Kentaur'la ilgili çabuk bulaşması ve geniş coğrafyaya yayılmasından başka endişeler var. BA.2'den evrilen BA.2.75'in içerdiği çok sayıda ekstra mutasyona dikkat çeken Leeds Üniversitesi virologu Dr. Stephen Griffin, "Bu halihazırda başarılı bir virüs soyu üzerinde avantaj geliştirme şansına sahip olduğu anlamına gelebilir" dedi. Omicron'u Kasım 2021'de potansiyel bir endişe kaynağı olarak tanımlayan ilk kişi olan Londra Imperial College'ın virologu Dr. Tom Peacock, "Sözkonusu olan kesin mutasyonlardan ziyade sayı/kombinasyonlar" değerlendirmesini yaptı."Birlikte ortaya çıkan bu kadar çok mutasyonun etkisini tahmin etmek zor. Virüse, parçaların toplamının, ayrı ayrı parçalardan daha kötü olabileceği bir 'joker karakter' özelliği veriyor" yorumunu getiren Peacock, BA.2.75'in ABD'de en baskın Kovid soyu haline gelen BA.5'ten sonra gelecek şey olmaya aday olduğunu belirterek "BA.5'le başa çıkamazsak, muhtemelen ondan sonra karşımıza çıkacak şey olacak, yani bir varyantın varyantı" dedi. En azından Hindistan'ın başına bela olabileceği uyarısında bulundu.BA.2.75, atası olan BA.2'ye kıyasla 8 ek spike protein mutasyonuna sahip. Koronavirüsün hücreleri enfekte etmek için kullandığı spike protein, aynı zamanda çoğu Kovid aşısının dayandığı kısım. Griffin, Kentaur'u, koronavirüsün spike proteinindeki değişiklikleri tolere etme konusundaki etkileyici kapasitesinin bir başka örneği olarak gösterdi. Virolog, “Geçen yıl bu zamanlar birçok kişi Delta'nın virüs için evrimsel bir zirveyi temsil ettiğine ikna olmuştu. Ancak Omicron'un ortaya çıkışı ve değişkenlik ile antikordan kaçınmadaki büyük artış, nüfus olarak viral evrime ayak uydurmak için grip benzeri bir planı takip edemeyeceğimizin işareti" değerlendirmesini yaptı.Aşılara ek olarak, daha uzun vadeli planların enfeksiyonları ve yeniden enfeksiyonları önlemek için değişkenlere karşı işleyen önlemleri içermesi gerektiğini belirten Griffin, "Bunlara iyileştirilmiş havalandırma, filtreleme veya iç mekan havasının sterilizasyonu yoluyla enfeksiyona dirençli ortamlar yaratma, yanal akış testlerinin makul bir şekilde yeniden sağlanması, devam eden bulaşmayı gerçekten azaltacak uygun ve desteklenen izolasyon dönemleri dahil" dedi. Kentaur alarmı çerçevesinde, Britanya'nın İngiltere bölgesinde tek bir doz bile aşı olmamış yaklaşık 3 milyon ve sadece tek doz olmuş 1.5 milyon yetişkini aşı olmaya ikna etme çabaları yeniden yoğunlaştı.

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omicron, varyant, mutasyon