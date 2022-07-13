https://tr.sputniknews.com/20220713/kopeklerden-kacan-cocuklara-otomobil-carpti--1058658117.html
Köpeklerden kaçan çocuklara otomobil çarptı
Köpeklerden kaçan çocuklara otomobil çarptı
Mersin'de refüjde oyun oynarken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Hüseyin Çiftel ve Ömer Ensar Gümüş panikle yola kaçınca otomobil altında kaldı. Çocuklar... 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T11:33+0300
2022-07-13T11:33+0300
2022-07-13T11:33+0300
yaşam
köpek
mersin
otomobil
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Toroslar ilçesi Halkkent Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada refüjde oyun oynayan Hüseyin Çiftel ve Ömer Ensar Gümüş'e sokak köpekleri saldırdı.Panikleyen çocuklar aniden yola çıkınca Güzin Y. (47) yönetimindeki otomobilin altında kaldı.Sürücü Güzin Y. yaralanan çocukları hemen aracına alarak Mersin Şehir Hastanesi'ne götürdü. Çocuklar tedaviye alınırken Ömer Ensar Gümüş'ün hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, sürücü Güzin Y. gözaltına alınarak olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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köpek, mersin, otomobil
Köpeklerden kaçan çocuklara otomobil çarptı
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Mersin'de refüjde oyun oynarken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Hüseyin Çiftel ve Ömer Ensar Gümüş panikle yola kaçınca otomobil altında kaldı. Çocuklar hastanede tedaviye alınırken olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Toroslar ilçesi Halkkent Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada refüjde oyun oynayan Hüseyin Çiftel ve Ömer Ensar Gümüş'e sokak köpekleri saldırdı.
Panikleyen çocuklar aniden yola çıkınca Güzin Y. (47) yönetimindeki otomobilin altında kaldı.
Sürücü Güzin Y. yaralanan çocukları hemen aracına alarak Mersin Şehir Hastanesi'ne götürdü. Çocuklar tedaviye alınırken Ömer Ensar Gümüş'ün hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, sürücü Güzin Y. gözaltına alınarak olayla ilgili soruşturma başlatıldı.