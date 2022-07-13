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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220713/kuzey-kore-donetsk-halk-cumhuriyetini-tanidi-1058669371.html
Kuzey Kore, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ni tanıdı
Kuzey Kore, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ni tanıdı
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Kuzey Kore'nin DHC'nin bağımsızlığını tanıdığını açıkladı. 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T15:45+0300
2022-07-13T15:58+0300
ukrayna krizi
kuzey kore
donetsk halk cumhuriyeti
denis puşilin
donetsk
ukrayna
rusya
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Telegram hesabından açıklama yapan Puşilin, "Kuzey Kore, bugün DHC'yi tanıdı. DHC'nin uluslararası statüsü ve devleti güçlenmeye devam ediyor. Bu, diplomasimizin kazandığı bir zafer daha" ifadelerini kullandı.Kuzey Kore halkına Donbass sakinlerine verdikleri bu büyük destek için müteşekkir olduklarını belirten Puşilin, "Bu siyasi karar, ekonomik alandaki ilişkilerin daha da geliştirilmesinin temeli olacak. İkili ortaklık, ülkelerimizdeki işletmeler için ticaret coğrafyasını genişletecek. Etkin ve verimli bir işbirliğinin bizi beklediğine eminim" değerlendirmesini yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20220705/soygu-rusyanin-ozel-askeri-harekattaki-onceliklerini-acikladi-1058333534.html
kuzey kore
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kuzey kore, donetsk halk cumhuriyeti, denis puşilin, donetsk, ukrayna, rusya

Kuzey Kore, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ni tanıdı

15:45 13.07.2022 (güncellendi: 15:58 13.07.2022)
© AAKuzey Kore bayrağı
Kuzey Kore bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2022
© AA
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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Kuzey Kore'nin DHC'nin bağımsızlığını tanıdığını açıkladı.
Telegram hesabından açıklama yapan Puşilin, "Kuzey Kore, bugün DHC'yi tanıdı. DHC'nin uluslararası statüsü ve devleti güçlenmeye devam ediyor. Bu, diplomasimizin kazandığı bir zafer daha" ifadelerini kullandı.
Kuzey Kore halkına Donbass sakinlerine verdikleri bu büyük destek için müteşekkir olduklarını belirten Puşilin, "Bu siyasi karar, ekonomik alandaki ilişkilerin daha da geliştirilmesinin temeli olacak. İkili ortaklık, ülkelerimizdeki işletmeler için ticaret coğrafyasını genişletecek. Etkin ve verimli bir işbirliğinin bizi beklediğine eminim" değerlendirmesini yaptı.
Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
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Şoygu, Rusya'nın özel askeri harekattaki önceliklerini açıkladı
5 Temmuz, 14:24
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