https://tr.sputniknews.com/20220713/kuzey-kore-donetsk-halk-cumhuriyetini-tanidi-1058669371.html

Kuzey Kore, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ni tanıdı

Kuzey Kore, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ni tanıdı

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Kuzey Kore'nin DHC'nin bağımsızlığını tanıdığını açıkladı. 13.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-13T15:45+0300

2022-07-13T15:45+0300

2022-07-13T15:58+0300

ukrayna krizi

kuzey kore

donetsk halk cumhuriyeti

denis puşilin

donetsk

ukrayna

rusya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104221/53/1042215376_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_5ce352d72d0d1e85f152d368b63d2d35.jpg

Telegram hesabından açıklama yapan Puşilin, "Kuzey Kore, bugün DHC'yi tanıdı. DHC'nin uluslararası statüsü ve devleti güçlenmeye devam ediyor. Bu, diplomasimizin kazandığı bir zafer daha" ifadelerini kullandı.Kuzey Kore halkına Donbass sakinlerine verdikleri bu büyük destek için müteşekkir olduklarını belirten Puşilin, "Bu siyasi karar, ekonomik alandaki ilişkilerin daha da geliştirilmesinin temeli olacak. İkili ortaklık, ülkelerimizdeki işletmeler için ticaret coğrafyasını genişletecek. Etkin ve verimli bir işbirliğinin bizi beklediğine eminim" değerlendirmesini yaptı.

https://tr.sputniknews.com/20220705/soygu-rusyanin-ozel-askeri-harekattaki-onceliklerini-acikladi-1058333534.html

kuzey kore

donetsk halk cumhuriyeti

donetsk

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kuzey kore, donetsk halk cumhuriyeti, denis puşilin, donetsk, ukrayna, rusya