https://tr.sputniknews.com/20220713/kuzey-kore-donetsk-halk-cumhuriyetini-tanidi-1058669371.html
Kuzey Kore, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ni tanıdı
Kuzey Kore, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ni tanıdı
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Kuzey Kore'nin DHC'nin bağımsızlığını tanıdığını açıkladı. 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T15:45+0300
2022-07-13T15:45+0300
2022-07-13T15:58+0300
ukrayna krizi
kuzey kore
donetsk halk cumhuriyeti
denis puşilin
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rusya
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Telegram hesabından açıklama yapan Puşilin, "Kuzey Kore, bugün DHC'yi tanıdı. DHC'nin uluslararası statüsü ve devleti güçlenmeye devam ediyor. Bu, diplomasimizin kazandığı bir zafer daha" ifadelerini kullandı.Kuzey Kore halkına Donbass sakinlerine verdikleri bu büyük destek için müteşekkir olduklarını belirten Puşilin, "Bu siyasi karar, ekonomik alandaki ilişkilerin daha da geliştirilmesinin temeli olacak. İkili ortaklık, ülkelerimizdeki işletmeler için ticaret coğrafyasını genişletecek. Etkin ve verimli bir işbirliğinin bizi beklediğine eminim" değerlendirmesini yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20220705/soygu-rusyanin-ozel-askeri-harekattaki-onceliklerini-acikladi-1058333534.html
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kuzey kore, donetsk halk cumhuriyeti, denis puşilin, donetsk, ukrayna, rusya
Kuzey Kore, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ni tanıdı
15:45 13.07.2022 (güncellendi: 15:58 13.07.2022) Abone ol
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Kuzey Kore'nin DHC'nin bağımsızlığını tanıdığını açıkladı.
Telegram hesabından açıklama yapan Puşilin, "Kuzey Kore, bugün DHC'yi tanıdı. DHC'nin uluslararası statüsü ve devleti güçlenmeye devam ediyor. Bu, diplomasimizin kazandığı bir zafer daha" ifadelerini kullandı.
Kuzey Kore halkına Donbass sakinlerine verdikleri bu büyük destek için müteşekkir olduklarını belirten Puşilin, "Bu siyasi karar, ekonomik alandaki ilişkilerin daha da geliştirilmesinin temeli olacak. İkili ortaklık, ülkelerimizdeki işletmeler için ticaret coğrafyasını genişletecek. Etkin ve verimli bir işbirliğinin bizi beklediğine eminim" değerlendirmesini yaptı.