https://tr.sputniknews.com/20220713/maldivlere-kacan-sri-lanka-devlet-baskani-basbakani-vekili-atadi-ohal-ilan-edildi-isyan-buyuyor-1058658307.html

Maldivler'e kaçan Sri Lanka Devlet Başkanı, Başbakan'ı vekili atadı, OHAL ilan edildi, isyan büyüyor

Maldivler'e kaçan Sri Lanka Devlet Başkanı, Başbakan'ı vekili atadı, OHAL ilan edildi, isyan büyüyor

Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa bugün resmen istifa etmesi beklenirken Maldivler'e gitti. Rajapaksa, devlet başkanlığı yetkilerini OHAL ilan eden... 13.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-13T11:32+0300

2022-07-13T11:32+0300

2022-07-13T11:32+0300

dünya

gotabaya rajapaksa

sri lanka

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/09/1058524971_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_2b809b901d86c647c07183ffe5fd0f0e.jpg

Bir ailenin hanedanlık yönetimine esir düşüp tarihinin en büyük ekonomik krizinden geçen ve halk ayaklanması çıkan Sri Lanka'da Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın askeri uçakla Maldivler'e kaçmasının ardından olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. "Devlet Başkanı ülke dışına çıktığından, ülkedeki durumla baş edebilmek için OHAL ilan edilmiştir" açıklaması yapan başbakanlık önünde toplanan binlerce kişi yine hem Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın hem de Başbakan Ranil Wickremesinghe’nin istifasını talep etti. Polis başbakanlık önündeki protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.Buna rağmen Sri Lanka Devlet Başkanı'nın Maldivler'den Başbakan'ı anayasanın 37.1 maddesine dayanarak Devlet Başkanı Vekili olarak atadığı açıklaması geldi. Meclis Başkanı Mahinda Yapa Abeywardana, "Rajapaksa, ülkede olmaması nedeniyle anayasaya uygun olarak devlet başkanı olarak görev yapmak üzere başbakanı atadığını söyledi" dedi.Bu açıklama üzerine protestocular başbakanlık ofisini basmaya çalışırken, polisten yine göz yaşartıcı gazla müdahale geldi. Tamil Kaplanları isimli ayrılıkçı örgütü askeri yenilgiye uğratırken binlerce sivilin ölümüne neden olan yöntemler kullanması nedeniyle 'Terminatör' lakaplı 73 yaşındaki Rajapaksa, böylece bugün beklenen istifasını etse de etmese de Sri Lanka'nın işlerine karışmaktan vazgeçmeyeceğinin sinyalini verdi. Ancak ekonomik kriz nedeniyle tek bir çarkın dönmediği Sri Lanka'da tam bir kaos hakim. Haftasonunda Rajapaksa çarşamba günü resmen istifa etmeyi ve barışçı iktidar devrinin önünü açmayı vaat ettikten sonra başkanlık konutunu terk etti, ardından on binlerce protestocu başkanlık konutunu işgal etti ve bugün Rajapaksa soluğu Maldivler'de aldı. Halihazırda dokunulmazlığı bulunan Rajapaksa'nın bugün resmen istifa etmesi halinde gözaltına alınmaktan korktuğu için kaçtığı sanılıyor. Fransız haber ajansı AFP'ye göre Rajapaksa, eşi, koruması dahil 4 yolcu Antonov-32 tipi askeri uçakla Sri Lanka'dan ayrıldı, Maldivler'e indiklerinde polis eskortuyla bilinmeyen bir yere götürüldü. Başkent Colombo'daki göçmenlik yetkilileri 24 saatten uzun süre boyunca Rajapaksa'nın ülkeyi terk etmesini engellemeye çalıştı.

sri lanka

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gotabaya rajapaksa, sri lanka