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Marmaris'te, orman yangının ardından dikilen fidanların üzerine araç park edildi
Marmaris'te, orman yangının ardından dikilen fidanların üzerine araç park edildi
Muğla’nın Marmaris ilçesine, bayram tatili nedeniyle binlerce araç giriş yaptı. Tatile gelen bazı vatandaşların, araçlarını yangından zarar gören yerlere... 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T00:04+0300
2022-07-13T00:04+0300
yaşam
marmaris
orman yangını
araç
otomobil
park
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Marmaris’e 11 kilometre uzaklıktaki İçmeler Mahallesi'nde, yanan alanlara dikilen yeni fidanların üzerine park eden araçları gören vatandaşlar, "Biz yangından sonra her şey düzelecek derken, ne yazık ki duyarsız insanlar görmelerine rağmen fidanların üstüne araba park etmişler. Emeklerimiz, geleceğimiz heba oldu’’ diyerek tepki gösterdi.Çevre gönüllüsü olan Marmarisli Ali Demirtaş ise, "İki gündür herkesi arıyorum, ancak kimse bir uyarı dahi yapmadı. Park eden araçların sürücüleri 'Sen kimsin?' diye bana laf söylediler. İnanın bizler ne yağacağımızı bilemez hale geldik" dedi.
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marmaris, orman yangını, araç, otomobil, park

Marmaris'te, orman yangının ardından dikilen fidanların üzerine araç park edildi

00:04 13.07.2022
© İHAMarmaris'te, orman yangının ardından dikilen fidanların üzerine araç park edildi
Marmaris'te, orman yangının ardından dikilen fidanların üzerine araç park edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2022
© İHA
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Muğla’nın Marmaris ilçesine, bayram tatili nedeniyle binlerce araç giriş yaptı. Tatile gelen bazı vatandaşların, araçlarını yangından zarar gören yerlere dikilen fidanların üzerine park ettiği görüldü.
Marmaris’e 11 kilometre uzaklıktaki İçmeler Mahallesi'nde, yanan alanlara dikilen yeni fidanların üzerine park eden araçları gören vatandaşlar, "Biz yangından sonra her şey düzelecek derken, ne yazık ki duyarsız insanlar görmelerine rağmen fidanların üstüne araba park etmişler. Emeklerimiz, geleceğimiz heba oldu’’ diyerek tepki gösterdi.
Çevre gönüllüsü olan Marmarisli Ali Demirtaş ise, "İki gündür herkesi arıyorum, ancak kimse bir uyarı dahi yapmadı. Park eden araçların sürücüleri 'Sen kimsin?' diye bana laf söylediler. İnanın bizler ne yağacağımızı bilemez hale geldik" dedi.
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