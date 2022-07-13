https://tr.sputniknews.com/20220713/mesut-ozilin-menajerinden-fenerbahce-ve-basaksehir-aciklamasi-1058651235.html

Mesut Özil'in menajerinden Fenerbahçe ve Başakşehir açıklaması

Mesut Özil'in menajerinden Fenerbahçe ve Başakşehir açıklaması

Fenerbahçe'de yolların ayrıldığı belirtilen Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, sözleşmenin feshedilmediğini ve Özil'in halen Fenerbahçe'nin futbolcusu... 13.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-13T02:36+0300

2022-07-13T02:36+0300

2022-07-13T02:37+0300

spor

mesut özil

fenerbahçe

başakşehir

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Fenerbahçe'de yolların ayrıldığı belirtilen Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt açıklamalarda bulundu. Mesut'un halen Fenerbahçe'nin oyuncusu olduğunu belirten Söğüt, Başakşehir iddiaları hakkında ise "Fenerbahçe futbolcusu olduğu müddetçe herhangi bir kulüple resmi olarak görüşme yapmam mümkün değil" ifadelerini kullandı.Uzun süredir kadro dışı olan ve bu sezon başı kampına da dahil edilmeyen utbolcunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği iddia edildi. Sözleşmenin feshi konusunda anlaşma sağlandığı, Mesut Özil'in İstanbul'da kalarak Başakşehir ile anlaşmaya yakın olduğu da öne sürüldü.Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, futbolcunun son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.Basına yansıyan haberlerin sorulduğu Söğüt, "ABD'den bu iş için geldim. Benim için önemli olan tabii ki müvekkilim. Böyle günler bizim için önemli. Dünkü haberleri ben de gördüm. Yine bir örnek mesela. Tam bir bilgi olmayan, yetersiz bir bilgi olan ama hem Mesut'a hem kulübe zarar vermek isteyen birinin haber sızdırdığını görüyoruz. Her zaman görüyoruz. Belki bu kişiyi bir gün hep beraber bulacağız" diye konuştu."Yeni bir sürece girdik. Bizim için yeni bir süreç başlamıştır" diyen Söğüt, "Fenerbahçe ile görüşmeler devam etmektedir. Şu an Mesut halen daha Fenerbahçe'nin futbolcusu. Hiçbir şekilde bir şey feshedilmiş değildir. Belirli bir aşamaya geldiği zaman Fenerbahçe Futbol Kulübü açıklamayı yapacaktır. Bu bizim haddimize değil. Mesut Özil Fenerbahçe'nin resmi futbolcusu bugün. Gerektiği zaman, geldiği zaman Fenerbahçe'nin resmi sitelerinden gereken açıklamaları yönetimden alacağız. Bizim tarafımızdan açıklanacak bir şey değil" ifadelerini kullandı."Süreç ne zaman netleşir" şeklindeki soruya ise Söğüt, "Size bilgi veremeyeceğim açıkçası. Size ne söylesem yalan olur. Bu bir süreçtir. Birkaç gün olabilir birkaç hafta olabilir. Transfer dönemi devam ediyor. Ağustosun sonuna eylülün ilk haftasına kadar açık olan bir süreç. O yüzden beklemek ve süreci takip etmek en doğrusu" şeklinde yanıt verdi.Başakşehir açıklamasıMesut Özil'in Medipol Başakşehir'e transfer olacağına yönelik iddialar hakkında da konuşan Söğüt, "Mesut ile ilgili birçok kulüple ilgili haber çıktı. ABD'de haber çıktı ve orada da bir kulübe gitme ihtimali olduğu belirtildi. Değişik ülkelerden değişik kulüplerden ilgi olabilir. Mesut, halen Fenerbahçe futbolcusudur. Fenerbahçe futbolcusu olduğu müddetçe de herhangi bir kulüple resmi olarak görüşme yapmam mümkün değil" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220712/mesut-ozil-basaksehirle-anlasti-1058624911.html

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mesut özil, fenerbahçe, başakşehir