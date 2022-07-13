Midyat 4 günde 40 bin turist ağırladı

© DHA İlçenin tarihi özelliğine vurgu yapan Meliha Çelik de "Tarihi yerler olduğu için insanlar gelip, görmek ve gezmek istiyor. Mesela akrabalarım İstanbul'da yaşıyor, onlar da çok merak ediyor. Görmek ve gezmek istiyorlar. Güzel bir yer, herkese tavsiye ederim. Herkesin gelip, görmesi gereken bir yer" dedi. İstanbul'dan Midyat'ı gezmeye gelen Abdurrahman Özmen ise daha önce hiç gelmediğini ve meraktan burayı tercih ettiğini söyledi.