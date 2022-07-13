Midyat 4 günde 40 bin turist ağırladı

© DHAOrta Doğu'daki Süryanilerinin merkezi konumundaki Midyat, 9 günlük tatilde de büyük ilgi gördü.
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© DHA
Orta Doğu'daki Süryanilerinin merkezi konumundaki Midyat, 9 günlük tatilde de büyük ilgi gördü.
© DHA Ezan ve çan sesinin birbirine karıştığı, Müslüman, Hıristiyan ile Ezidi inancına mensup Türk, Kürt, Süryani, Ezidi ve Arap'ın binlerce yıldır birlikte yaşadığı ilçeye bayramda günlük 10 bin, toplamda ise 40 bin turist ziyarete geldi.
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© DHA
Ezan ve çan sesinin birbirine karıştığı, Müslüman, Hıristiyan ile Ezidi inancına mensup Türk, Kürt, Süryani, Ezidi ve Arap'ın binlerce yıldır birlikte yaşadığı ilçeye bayramda günlük 10 bin, toplamda ise 40 bin turist ziyarete geldi.
© DHAYöreye ait şallar bağlayıp, tarihi yapıları gezen turistler, özellikle dizi ve filmlerin çekildiği Mor Gabriel Manastırı, Mor Barsavmo Kilisesi, Cevat Paşa Camii, Midyat Devlet Konukevi gibi mekanlara büyük ilgi gösterdi.
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© DHA
Yöreye ait şallar bağlayıp, tarihi yapıları gezen turistler, özellikle dizi ve filmlerin çekildiği Mor Gabriel Manastırı, Mor Barsavmo Kilisesi, Cevat Paşa Camii, Midyat Devlet Konukevi gibi mekanlara büyük ilgi gösterdi.
© DHAMersin'den ailesiyle birlikte Midyat'ı gezmeye gelen Meryem Dal, ilçeyi çok güzel bulduğunu söyledi. Dal, "Burası, çok farklı güzel. Herkese tavsiye ederim. Kültürlü, her yer çok değişik. Böyle yerleri, her yerde bulamazsınız. Mardin'in havası başka, herkesi bekliyoruz. Bura çok güzel bir yer" dedi.
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© DHA
Mersin'den ailesiyle birlikte Midyat'ı gezmeye gelen Meryem Dal, ilçeyi çok güzel bulduğunu söyledi. Dal, "Burası, çok farklı güzel. Herkese tavsiye ederim. Kültürlü, her yer çok değişik. Böyle yerleri, her yerde bulamazsınız. Mardin'in havası başka, herkesi bekliyoruz. Bura çok güzel bir yer" dedi.
© DHAİlçenin tarihi özelliğine vurgu yapan Meliha Çelik de "Tarihi yerler olduğu için insanlar gelip, görmek ve gezmek istiyor. Mesela akrabalarım İstanbul'da yaşıyor, onlar da çok merak ediyor. Görmek ve gezmek istiyorlar. Güzel bir yer, herkese tavsiye ederim. Herkesin gelip, görmesi gereken bir yer" dedi. İstanbul'dan Midyat'ı gezmeye gelen Abdurrahman Özmen ise daha önce hiç gelmediğini ve meraktan burayı tercih ettiğini söyledi.
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© DHA
İlçenin tarihi özelliğine vurgu yapan Meliha Çelik de "Tarihi yerler olduğu için insanlar gelip, görmek ve gezmek istiyor. Mesela akrabalarım İstanbul'da yaşıyor, onlar da çok merak ediyor. Görmek ve gezmek istiyorlar. Güzel bir yer, herkese tavsiye ederim. Herkesin gelip, görmesi gereken bir yer" dedi. İstanbul'dan Midyat'ı gezmeye gelen Abdurrahman Özmen ise daha önce hiç gelmediğini ve meraktan burayı tercih ettiğini söyledi.