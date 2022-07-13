https://tr.sputniknews.com/20220713/moodysten-turk-bankacilik-sektoru-icin-negatif-degerlendirme-1058664022.html

Moody's'den Türk bankacılık sektörü için negatif değerlendirme

Moody's'den Türk bankacılık sektörü için negatif değerlendirme

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) döviz varlığı olan şirketlerin TL kredi kullanımına... 13.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-13T13:45+0300

2022-07-13T13:45+0300

2022-07-13T13:46+0300

moody's

ekonomi

bddk

banka

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Kurum konuya ilişkin raporunda geçen ay yapılan düzenlemenin bankaların kredi kalitesine zarar vereceğini ve yatırımcı güvenini düşüreceğini bildirdi.Şirketlerin refinansman riskinin arttığına işaret edilen raporda bankacılık sektörünün varlık kalitesinde baskıya yol açabileceği ifade edildi.Açıklamada “Yetkililer kur üzerindeki baskıyı hafifletmek için çeşitli önlemleri devreye alıyor ancak bu önlemlerin etkileri azalıyor ve TL’deki değer kaybının temel nedeni olan ‘ortodoks olmayan politikalara’ yanıt vermiyor.” ifadesi kullanıldı.Raporda ayrıca BDDK düzenlemesi sonrası şirketlerin döviz varlığının azalmasının şirketlerin kurdaki değer kaybına olan direncini azaltabileceği uyarısı yapıldı.

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moody's, bddk, banka