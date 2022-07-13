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https://tr.sputniknews.com/20220713/moodysten-turk-bankacilik-sektoru-icin-negatif-degerlendirme-1058664022.html
Moody's'den Türk bankacılık sektörü için negatif değerlendirme
Moody's'den Türk bankacılık sektörü için negatif değerlendirme
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) döviz varlığı olan şirketlerin TL kredi kullanımına... 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T13:45+0300
2022-07-13T13:46+0300
moody's
ekonomi
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Kurum konuya ilişkin raporunda geçen ay yapılan düzenlemenin bankaların kredi kalitesine zarar vereceğini ve yatırımcı güvenini düşüreceğini bildirdi.Şirketlerin refinansman riskinin arttığına işaret edilen raporda bankacılık sektörünün varlık kalitesinde baskıya yol açabileceği ifade edildi.Açıklamada “Yetkililer kur üzerindeki baskıyı hafifletmek için çeşitli önlemleri devreye alıyor ancak bu önlemlerin etkileri azalıyor ve TL’deki değer kaybının temel nedeni olan ‘ortodoks olmayan politikalara’ yanıt vermiyor.” ifadesi kullanıldı.Raporda ayrıca BDDK düzenlemesi sonrası şirketlerin döviz varlığının azalmasının şirketlerin kurdaki değer kaybına olan direncini azaltabileceği uyarısı yapıldı.
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Moody's'den Türk bankacılık sektörü için negatif değerlendirme

13:45 13.07.2022 (güncellendi: 13:46 13.07.2022)
© AA / ArşivUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2022
© AA / Arşiv
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) döviz varlığı olan şirketlerin TL kredi kullanımına sınırlama getirilen düzenlemenin bankacılık sektörünün kredi notu için negatif olduğunu açıkladı.
Kurum konuya ilişkin raporunda geçen ay yapılan düzenlemenin bankaların kredi kalitesine zarar vereceğini ve yatırımcı güvenini düşüreceğini bildirdi.
Şirketlerin refinansman riskinin arttığına işaret edilen raporda bankacılık sektörünün varlık kalitesinde baskıya yol açabileceği ifade edildi.
Açıklamada “Yetkililer kur üzerindeki baskıyı hafifletmek için çeşitli önlemleri devreye alıyor ancak bu önlemlerin etkileri azalıyor ve TL’deki değer kaybının temel nedeni olan ‘ortodoks olmayan politikalara’ yanıt vermiyor.” ifadesi kullanıldı.
Raporda ayrıca BDDK düzenlemesi sonrası şirketlerin döviz varlığının azalmasının şirketlerin kurdaki değer kaybına olan direncini azaltabileceği uyarısı yapıldı.
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