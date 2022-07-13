https://tr.sputniknews.com/20220713/nato-genel-sekreteri-stoltenberg-pkkya-karsi-is-birligi-makul-ve-onemli-1058683397.html
Stoltenberg: Ukrayna'ya verilen desteğin Batı için bir bedeli olacak
Stoltenberg: Ukrayna'ya verilen desteğin Batı için bir bedeli olacak
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, PKK'nın İsveç ve Finlandiya dahil tüm Avrupa Birliği (AB) üyelerince terörist kabul edildiğini, örgüte karşı iş... 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T20:47+0300
2022-07-13T20:47+0300
2022-07-13T21:04+0300
jens stoltenberg
ukrayna krizi
pkk
isveç
finlandiya
nato
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Stoltenberg, Avrupa Parlamentosunun AB-NATO iş birliği ve Madrid Zirvesi'nin sonuçları konulu oturumuna katıldı, vekillerin sorularını yanıtladı.AB-NATO arasında yeni bir ortak bildirinin gündemde bulunduğunu belirten Stoltenberg, "En kısa zamanda bunun üzerinde çalışmaya başlayacağız." dedi.Stoltenberg, bildirinin AB ve NATO'nun belirlediği 74 ortak projenin uygulanması ve önceliklerin ana hatlarının belirlenmesi için önemli olduğunu söyledi.Stoltenberg, “Politikacılar olarak devletlerimizden Ukrayna'ya uzun vadeli önemli destek verilmesini sağlamamız çok önemli. Ancak bunun bir bedeli olacak. Bazı yaptırımlar, askeri yardım, insani ve ekonomik yardım, hepsinin bir bedeli var. Ancak böyle bir yardımı sağlamamanın bedeli daha da yüksek” diyerek, Ukrayna'nın kaybının Avrupa'yı Rusya'ya karşı daha savunmasız hale getireceğini belirtti.Ukrayna’ya yardımın kendisi için ‘ahlaki bir seçim’ olduğuna vurgu yapan Stoltenberg, “Ukrayna halkını desteklemenin ahlaki yönünü önemsemeseniz bile, kendi güvenliğinize dikkat etmelisiniz. Bu nedenle, destek, insani yardım ve ekonomik yaptırımların sonuçları için bedel ödemek gerekiyor. Bunun alternatifi daha sonra ödenecek çok daha yüksek bedellerdir” ifadelerini kullandı.Üçlü muhtıra ve PKK'ya karşı iş birliğiStoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğiyle ilgili "Üçlü muhtıra halka açık. Herkes okuyabilir. Her ne konuda anlaştılarsa orada yazıyor. Ne eksik ne fazla." ifadelerini kullandı.Muhtıradaki ana mesajın, üç ülkenin terörle mücadelede daha fazla birlikte çalışacakları olduğunu belirten Stoltenberg, "PKK, AB'ye göre terörist bir örgüttür. PKK, İsveç, Finlandiya ve tüm AB üyelerince terörist kabul ediliyor. İstihbarat paylaşımı, birlikte çalışma ve iade taleplerine cevap verme, makul ve önemli." diye konuştu.Stoltenberg, özellikle iade talepleriyle ilgili kararların iç hukuk ve Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi dahilinde yapılacağını ifade etti.AP vekillerine çağrıİki ülkenin üyelik süreçlerinin tamamlanmasıyla ilgili Stoltenberg, şunları kaydetti:
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jens stoltenberg, ukrayna krizi, pkk, isveç, finlandiya, nato
Stoltenberg: Ukrayna'ya verilen desteğin Batı için bir bedeli olacak
20:47 13.07.2022 (güncellendi: 21:04 13.07.2022) Abone ol
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, PKK'nın İsveç ve Finlandiya dahil tüm Avrupa Birliği (AB) üyelerince terörist kabul edildiğini, örgüte karşı iş birliğinin gayet makul ve önemli olduğunu söyledi. Stoltenberg, Ukrayna'ya uzun vadeli desteğin Batı için ‘bir bedeli olacağını’ söyledi.
Stoltenberg, Avrupa Parlamentosunun AB-NATO iş birliği ve Madrid Zirvesi'nin sonuçları konulu oturumuna katıldı, vekillerin sorularını yanıtladı.
AB-NATO arasında yeni bir ortak bildirinin gündemde bulunduğunu belirten Stoltenberg, "En kısa zamanda bunun üzerinde çalışmaya başlayacağız." dedi.
Stoltenberg, bildirinin AB ve NATO'nun belirlediği 74 ortak projenin uygulanması ve önceliklerin ana hatlarının belirlenmesi için önemli olduğunu söyledi.
Stoltenberg, “Politikacılar olarak devletlerimizden Ukrayna'ya uzun vadeli önemli destek verilmesini sağlamamız çok önemli. Ancak bunun bir bedeli olacak. Bazı yaptırımlar, askeri yardım, insani ve ekonomik yardım, hepsinin bir bedeli var. Ancak böyle bir yardımı sağlamamanın bedeli daha da yüksek” diyerek, Ukrayna'nın kaybının Avrupa'yı Rusya'ya karşı daha savunmasız hale getireceğini belirtti.
Ukrayna’ya yardımın kendisi için ‘ahlaki bir seçim’ olduğuna vurgu yapan Stoltenberg, “Ukrayna halkını desteklemenin ahlaki yönünü önemsemeseniz bile, kendi güvenliğinize dikkat etmelisiniz. Bu nedenle, destek, insani yardım ve ekonomik yaptırımların sonuçları için bedel ödemek gerekiyor. Bunun alternatifi daha sonra ödenecek çok daha yüksek bedellerdir” ifadelerini kullandı.
Üçlü muhtıra ve PKK'ya karşı iş birliği
Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğiyle ilgili "Üçlü muhtıra halka açık. Herkes okuyabilir. Her ne konuda anlaştılarsa orada yazıyor. Ne eksik ne fazla." ifadelerini kullandı.
Muhtıradaki ana mesajın, üç ülkenin terörle mücadelede daha fazla birlikte çalışacakları olduğunu belirten Stoltenberg, "PKK, AB'ye göre terörist bir örgüttür. PKK, İsveç, Finlandiya ve tüm AB üyelerince terörist kabul ediliyor. İstihbarat paylaşımı, birlikte çalışma ve iade taleplerine cevap verme, makul ve önemli." diye konuştu.
Stoltenberg, özellikle iade talepleriyle ilgili kararların iç hukuk ve Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi dahilinde yapılacağını ifade etti.
AP vekillerine çağrı
İki ülkenin üyelik süreçlerinin tamamlanmasıyla ilgili Stoltenberg, şunları kaydetti:
"30 parlamentonun onaylamasına ihtiyacımız var. Ulusal parlamentolarınızdaki arkadaşlarınızla konuşarak, onları İsveç ve Finlandiya'nın katılımlarının mümkün olan en kısa sürede onaylanması için teşvik ederek bana yardım edebilirsiniz."