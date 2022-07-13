https://tr.sputniknews.com/20220713/nato-genel-sekreteri-stoltenberg-pkkya-karsi-is-birligi-makul-ve-onemli-1058683397.html

Stoltenberg: Ukrayna'ya verilen desteğin Batı için bir bedeli olacak

Stoltenberg: Ukrayna'ya verilen desteğin Batı için bir bedeli olacak

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, PKK'nın İsveç ve Finlandiya dahil tüm Avrupa Birliği (AB) üyelerince terörist kabul edildiğini, örgüte karşı iş... 13.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-13T20:47+0300

2022-07-13T20:47+0300

2022-07-13T21:04+0300

jens stoltenberg

ukrayna krizi

pkk

isveç

finlandiya

nato

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Stoltenberg, Avrupa Parlamentosunun AB-NATO iş birliği ve Madrid Zirvesi'nin sonuçları konulu oturumuna katıldı, vekillerin sorularını yanıtladı.AB-NATO arasında yeni bir ortak bildirinin gündemde bulunduğunu belirten Stoltenberg, "En kısa zamanda bunun üzerinde çalışmaya başlayacağız." dedi.Stoltenberg, bildirinin AB ve NATO'nun belirlediği 74 ortak projenin uygulanması ve önceliklerin ana hatlarının belirlenmesi için önemli olduğunu söyledi.Stoltenberg, “Politikacılar olarak devletlerimizden Ukrayna'ya uzun vadeli önemli destek verilmesini sağlamamız çok önemli. Ancak bunun bir bedeli olacak. Bazı yaptırımlar, askeri yardım, insani ve ekonomik yardım, hepsinin bir bedeli var. Ancak böyle bir yardımı sağlamamanın bedeli daha da yüksek” diyerek, Ukrayna'nın kaybının Avrupa'yı Rusya'ya karşı daha savunmasız hale getireceğini belirtti.Ukrayna’ya yardımın kendisi için ‘ahlaki bir seçim’ olduğuna vurgu yapan Stoltenberg, “Ukrayna halkını desteklemenin ahlaki yönünü önemsemeseniz bile, kendi güvenliğinize dikkat etmelisiniz. Bu nedenle, destek, insani yardım ve ekonomik yaptırımların sonuçları için bedel ödemek gerekiyor. Bunun alternatifi daha sonra ödenecek çok daha yüksek bedellerdir” ifadelerini kullandı.Üçlü muhtıra ve PKK'ya karşı iş birliğiStoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğiyle ilgili "Üçlü muhtıra halka açık. Herkes okuyabilir. Her ne konuda anlaştılarsa orada yazıyor. Ne eksik ne fazla." ifadelerini kullandı.Muhtıradaki ana mesajın, üç ülkenin terörle mücadelede daha fazla birlikte çalışacakları olduğunu belirten Stoltenberg, "PKK, AB'ye göre terörist bir örgüttür. PKK, İsveç, Finlandiya ve tüm AB üyelerince terörist kabul ediliyor. İstihbarat paylaşımı, birlikte çalışma ve iade taleplerine cevap verme, makul ve önemli." diye konuştu.Stoltenberg, özellikle iade talepleriyle ilgili kararların iç hukuk ve Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi dahilinde yapılacağını ifade etti.AP vekillerine çağrıİki ülkenin üyelik süreçlerinin tamamlanmasıyla ilgili Stoltenberg, şunları kaydetti:

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jens stoltenberg, ukrayna krizi, pkk, isveç, finlandiya, nato