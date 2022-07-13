https://tr.sputniknews.com/20220713/nelson-mandelaya-hediye-edilen-dunya-boks-sampiyonasi-kemeri-muze-evinden-calindi-1058685960.html
Nelson Mandela'ya hediye edilen dünya boks şampiyonası kemeri müze evinden çalındı
Nelson Mandela'ya hediye edilen dünya boks şampiyonası kemeri müze evinden çalındı
Güney Afrika'nın efsanevi lideri Nelson Mandela'ya, ABD'li ünlü boksör Sugar Ray Leonard tarafından hediye edilen dünya boks şampiyonası kemeri çalındı. 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T22:48+0300
2022-07-13T22:48+0300
2022-07-13T22:50+0300
nelson mandela
kemer
yaşam
boks
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Gauteng Eyaleti Polis Sözcüsü Albay Dimakatso Sello'dan yapılan açıklamada, efsanevi boksör Leonard'ın Mandela'ya hediye ettiği kemerinin, temmuz başında Johannesburg kentinin Soweto ilçesinde bulunan müze evinden çalındığı belirtildi.Sello, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını söyledi.Ray Leonard, Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği bir ziyaret sırasında, Nelson Mandela'ya dünya boks şampiyonası kemerini hediye etmişti.Kemer uzun yıllardır Nelson Mandela'nın Soweto'daki ünlü Vilekazi caddesinde bulunan müze evinde sergileniyordu.Güney Afrika'yı 1948-1994 yılları arasında yöneten beyaz ırkçı apartheid rejimi ile mücadelede hayatının 27 yılını hapishanelerde geçiren Mandela, hapisten çıktıktan sonra 1994'te ülkenin ilk siyah devlet başkanı seçilmişti.Aynı zamanda Güney Afrika'nın özgürlük simgesi olan ve 1994-1999 yılları arasında ülkeyi yöneten Mandela, 2013'te 95 yaşında yaşamını yitirdi.
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Nelson Mandela'ya hediye edilen dünya boks şampiyonası kemeri müze evinden çalındı
22:48 13.07.2022 (güncellendi: 22:50 13.07.2022) Abone ol
Güney Afrika'nın efsanevi lideri Nelson Mandela'ya, ABD'li ünlü boksör Sugar Ray Leonard tarafından hediye edilen dünya boks şampiyonası kemeri çalındı.
Gauteng Eyaleti Polis Sözcüsü Albay Dimakatso Sello'dan yapılan açıklamada, efsanevi boksör Leonard'ın Mandela'ya hediye ettiği kemerinin, temmuz başında Johannesburg kentinin Soweto ilçesinde bulunan müze evinden çalındığı belirtildi.
Sello, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını söyledi.
Ray Leonard, Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği bir ziyaret sırasında, Nelson Mandela'ya dünya boks şampiyonası kemerini hediye etmişti.
Kemer uzun yıllardır Nelson Mandela'nın Soweto'daki ünlü Vilekazi caddesinde bulunan müze evinde sergileniyordu.
Güney Afrika'yı 1948-1994 yılları arasında yöneten beyaz ırkçı apartheid rejimi ile mücadelede hayatının 27 yılını hapishanelerde geçiren Mandela, hapisten çıktıktan sonra 1994'te ülkenin ilk siyah devlet başkanı seçilmişti.
Aynı zamanda Güney Afrika'nın özgürlük simgesi olan ve 1994-1999 yılları arasında ülkeyi yöneten Mandela, 2013'te 95 yaşında yaşamını yitirdi.