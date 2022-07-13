Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220713/otomobil-tezek-yuklu-kamyonete-carpti-1-olu-9-yarali-1058651090.html
Otomobil, tezek yüklü kamyonete çarptı: 1 ölü, 9 yaralı
Otomobil, tezek yüklü kamyonete çarptı: 1 ölü, 9 yaralı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde otomobil ile tezek yüklü kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T02:11+0300
2022-07-13T02:11+0300
türkiye
tezek
kamyonet
kaza
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0d/1058650854_0:0:751:422_1920x0_80_0_0_95d1880714941f71a89a166fa46c8db4.jpg
Ağrı – Doğubayazıt karayolu Suluçem köyü kavşağında Ahmet Taştan yönetimindeki otomobil, Erkan Ilgın yönetimindeki tezek yüklü kamyonete arkadan çarptı.Aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada araç sürücüleri Erkan Ilgın ve Ahmet Taştan’ın yanı sıra her iki araçta yolcu olarak bulunan Cimsıt Taştan, Ayşe Taştan, Mihriban Taştan, Muhacir Taştan, Hasan Berat Taştan, Yusuf Zal Ilgin, Fatma Ilgın ve Ahmet Demir yaralandı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve Doğubayazıt Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Yaralılardan durumu ağır olan Cimşıt Taştan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0d/1058650854_93:0:656:422_1920x0_80_0_0_b98f444f3228736c7285ee3bdebf3f8b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tezek, kamyonet, kaza

Otomobil, tezek yüklü kamyonete çarptı: 1 ölü, 9 yaralı

02:11 13.07.2022
© DHAOtomobil, tezek yüklü kamyonete çarptı: 1 ölü, 9 yaralı
Otomobil, tezek yüklü kamyonete çarptı: 1 ölü, 9 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2022
© DHA
Abone olTelegram
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde otomobil ile tezek yüklü kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Ağrı – Doğubayazıt karayolu Suluçem köyü kavşağında Ahmet Taştan yönetimindeki otomobil, Erkan Ilgın yönetimindeki tezek yüklü kamyonete arkadan çarptı.
Aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada araç sürücüleri Erkan Ilgın ve Ahmet Taştan’ın yanı sıra her iki araçta yolcu olarak bulunan Cimsıt Taştan, Ayşe Taştan, Mihriban Taştan, Muhacir Taştan, Hasan Berat Taştan, Yusuf Zal Ilgin, Fatma Ilgın ve Ahmet Demir yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve Doğubayazıt Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralılardan durumu ağır olan Cimşıt Taştan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала