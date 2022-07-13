https://tr.sputniknews.com/20220713/otomobil-tezek-yuklu-kamyonete-carpti-1-olu-9-yarali-1058651090.html

Otomobil, tezek yüklü kamyonete çarptı: 1 ölü, 9 yaralı

Otomobil, tezek yüklü kamyonete çarptı: 1 ölü, 9 yaralı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde otomobil ile tezek yüklü kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. 13.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-13T02:11+0300

2022-07-13T02:11+0300

2022-07-13T02:11+0300

türkiye

tezek

kamyonet

kaza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0d/1058650854_0:0:751:422_1920x0_80_0_0_95d1880714941f71a89a166fa46c8db4.jpg

Ağrı – Doğubayazıt karayolu Suluçem köyü kavşağında Ahmet Taştan yönetimindeki otomobil, Erkan Ilgın yönetimindeki tezek yüklü kamyonete arkadan çarptı.Aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada araç sürücüleri Erkan Ilgın ve Ahmet Taştan’ın yanı sıra her iki araçta yolcu olarak bulunan Cimsıt Taştan, Ayşe Taştan, Mihriban Taştan, Muhacir Taştan, Hasan Berat Taştan, Yusuf Zal Ilgin, Fatma Ilgın ve Ahmet Demir yaralandı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve Doğubayazıt Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Yaralılardan durumu ağır olan Cimşıt Taştan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tezek, kamyonet, kaza