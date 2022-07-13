https://tr.sputniknews.com/20220713/otomobil-tezek-yuklu-kamyonete-carpti-1-olu-9-yarali-1058651090.html
Otomobil, tezek yüklü kamyonete çarptı: 1 ölü, 9 yaralı
Otomobil, tezek yüklü kamyonete çarptı: 1 ölü, 9 yaralı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde otomobil ile tezek yüklü kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T02:11+0300
2022-07-13T02:11+0300
2022-07-13T02:11+0300
türkiye
tezek
kamyonet
kaza
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Ağrı – Doğubayazıt karayolu Suluçem köyü kavşağında Ahmet Taştan yönetimindeki otomobil, Erkan Ilgın yönetimindeki tezek yüklü kamyonete arkadan çarptı.Aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada araç sürücüleri Erkan Ilgın ve Ahmet Taştan’ın yanı sıra her iki araçta yolcu olarak bulunan Cimsıt Taştan, Ayşe Taştan, Mihriban Taştan, Muhacir Taştan, Hasan Berat Taştan, Yusuf Zal Ilgin, Fatma Ilgın ve Ahmet Demir yaralandı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve Doğubayazıt Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Yaralılardan durumu ağır olan Cimşıt Taştan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
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tezek, kamyonet, kaza
Otomobil, tezek yüklü kamyonete çarptı: 1 ölü, 9 yaralı
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde otomobil ile tezek yüklü kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Ağrı – Doğubayazıt karayolu Suluçem köyü kavşağında Ahmet Taştan yönetimindeki otomobil, Erkan Ilgın yönetimindeki tezek yüklü kamyonete arkadan çarptı.
Aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada araç sürücüleri Erkan Ilgın ve Ahmet Taştan’ın yanı sıra her iki araçta yolcu olarak bulunan Cimsıt Taştan, Ayşe Taştan, Mihriban Taştan, Muhacir Taştan, Hasan Berat Taştan, Yusuf Zal Ilgin, Fatma Ilgın ve Ahmet Demir yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve Doğubayazıt Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralılardan durumu ağır olan Cimşıt Taştan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.