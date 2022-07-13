https://tr.sputniknews.com/20220713/ozilden-fenerbahceye-veda-mesaji-daha-cok-forma-sansi-bularak-basarilar-elde-etmek-istemistim-1058679952.html
Özil'den Fenerbahçe'ye veda mesajı: Daha çok forma şansı bularak başarılar elde etmek istemiştim
Özil'den Fenerbahçe'ye veda mesajı: Daha çok forma şansı bularak başarılar elde etmek istemiştim
Medipol Başakşehir'le anlaşan Mesut Özil'den Fenerbahçe ile ilgili "Çocukluk hayalim olan Fenerbahçe forması ile daha çok forma şansı bularak başarılar elde... 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T20:28+0300
2022-07-13T20:28+0300
2022-07-13T20:28+0300
spor
mesut özil
fenerbahçe
veda
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Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Medipol Başakşehir ile anlaşan Mesut Özil, sarı-laciverti kulübe veda etti.Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatı hayat yapan şeylerden biri belirsizliklerle dolu olması. Her zaman planlarımız, arzularımız, dileklerimiz istediğimiz doğrultuda gitmeyebiliyor. Çocukluk hayalim olan Fenerbahçe forması ile daha çok forma şansı bularak başarılar elde etmek istemiştim. Fenerbahçe camiasına ve taraftarına bana gösterdikleri ilgi ve alaka için teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.
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mesut özil, fenerbahçe, veda
Özil'den Fenerbahçe'ye veda mesajı: Daha çok forma şansı bularak başarılar elde etmek istemiştim
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Medipol Başakşehir'le anlaşan Mesut Özil'den Fenerbahçe ile ilgili "Çocukluk hayalim olan Fenerbahçe forması ile daha çok forma şansı bularak başarılar elde etmek istemiştim" paylaşımında bulundu.
Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Medipol Başakşehir ile anlaşan Mesut Özil, sarı-laciverti kulübe veda etti.
Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatı hayat yapan şeylerden biri belirsizliklerle dolu olması. Her zaman planlarımız, arzularımız, dileklerimiz istediğimiz doğrultuda gitmeyebiliyor. Çocukluk hayalim olan Fenerbahçe forması ile daha çok forma şansı bularak başarılar elde etmek istemiştim. Fenerbahçe camiasına ve taraftarına bana gösterdikleri ilgi ve alaka için teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.