https://tr.sputniknews.com/20220713/ozilden-fenerbahceye-veda-mesaji-daha-cok-forma-sansi-bularak-basarilar-elde-etmek-istemistim-1058679952.html

Özil'den Fenerbahçe'ye veda mesajı: Daha çok forma şansı bularak başarılar elde etmek istemiştim

Özil'den Fenerbahçe'ye veda mesajı: Daha çok forma şansı bularak başarılar elde etmek istemiştim

Medipol Başakşehir'le anlaşan Mesut Özil'den Fenerbahçe ile ilgili "Çocukluk hayalim olan Fenerbahçe forması ile daha çok forma şansı bularak başarılar elde... 13.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-13T20:28+0300

2022-07-13T20:28+0300

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spor

mesut özil

fenerbahçe

veda

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Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Medipol Başakşehir ile anlaşan Mesut Özil, sarı-laciverti kulübe veda etti.Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatı hayat yapan şeylerden biri belirsizliklerle dolu olması. Her zaman planlarımız, arzularımız, dileklerimiz istediğimiz doğrultuda gitmeyebiliyor. Çocukluk hayalim olan Fenerbahçe forması ile daha çok forma şansı bularak başarılar elde etmek istemiştim. Fenerbahçe camiasına ve taraftarına bana gösterdikleri ilgi ve alaka için teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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mesut özil, fenerbahçe, veda