https://tr.sputniknews.com/20220713/roscosmos-aya-insanli-ucus-programiyla-ilgili-calismalar-simdilik-erteleniyor-1058668597.html

Roscosmos: Ay’a insanlı uçuş programıyla ilgili çalışmalar şimdilik erteleniyor

Roscosmos: Ay’a insanlı uçuş programıyla ilgili çalışmalar şimdilik erteleniyor

Rus uzay ajansı Roscosmos’un Bilim Direktörü Aleksandr Bloşenko, kurumun şu anda Ay’a insanlı uçuşlara yönelik çalışmaları ertelediğini, daha aciliyeti olan... 13.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-13T15:32+0300

2022-07-13T15:32+0300

2022-07-13T15:33+0300

dünya

roscosmos

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ay

dmitriy rogozin

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Bloşenko, şu anda Ay programının ertelendiğini, Dünya’nın uzaktan algılanması, iletişim gibi daha aciliyeti olan, hem askeri hem de sivil alanda herkes için gerekli konulara odaklandıklarını ifade etti.Şu anda Soyuz-5 taşıyıcı füzesiyle ilgili aktif çalışmalar yürütüldüğünü belirten Bloşenko, Yenisey isimli füze projesinin henüz kabul edilmediğini de sözlerine ekledi.Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, 15 Nisan’da Ay’a insanlı uçuş planlarının Ukrayna’da yaşananlar nedeniyle güncelliğini kaybettiğini, kurumun güvenlik konularına odaklanacağını söylemişti.12 Nisan’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Yenisey taşıyıcı füzesinin Vostoçnıy Uzay Üssü’nden fırlatılmasının ilk kez 2035 yılında mümkün olabileceğini ifade etmişti.10 Şubat 2021'de Progress Füze ve Uzay Merkezi Başkanı Dmitry Baranov, Ay programına yönelik Yenisey roketinin geliştirilmesi planının askıya alındığını, tasarımcıların füzenin görüntüsünün değiştirilmesi için karar beklediklerini aktarmıştı.Rogozin de Yenisey isimli Ay füzesinin yeni konseptininin üç-dört ay içinde tanıtılacağının bildirmişti.Gelen bir diğer bilgi de Rusya Bilimler Akademisi Uzay Konseyi'nin, Roskosmos Genel Müdürü’nün raporundan sonra, Ay'a uçuşlar için süper ağır taşıyıcı füze geliştirme çalışmalarının belirsiz bir süre için ertelenmesini tavsiye ettiği olmuştu.‘Rusya ExoMars’ı kendine ait bölümünü, tek başına veya dostane ülkelerle gerçekleştirebilir’Roscosmos’tan yapılan açıklamada Avrupa Uzay Ajansı’ndan (ESA) ExoMars-2022 projesindeki işbirliğinin sonlandırılması planlıyla ilgili henüz resmi bir bildirim almadığını duyurdu.Açıklamada, “Rus tarafı, Avrupa Uzay Ajansı'ndan ExoMars-2022 projesindeki işbirliğinin tamamen sonlandırıldığına dair henüz resmi bir bildirim almadı, bu yüzden tek yapmamız gereken ‘Twitter diplomasisine’ yanıt vermek. Ne yazık ki belli başlı Avrupalı yetkililer ve ülkelerin siyasi hırsları, Avrupa için Mars’ta yaşam belirtileri aramaktan daha önemli oldu. Rusya projenin kendine ait kısmını ulusal düzeyde veya dostane ülkelerden partnerlerin katılımıyla gerekleştirebilir” ifadeleri kullanıldı.Daha önce, ESA Başkanı Josef Aschbacher, ExoMars projesinde Roskosmos ile işbirliğinin tamamen sonlandırıldığını açıklamıştı.Aschbacher sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Konsey, tarafıma resmi olarak Roscosmos ile ExoMars gezici ve iniş platformu ile ilgili askıya alınmış olan işbirliğini sonlandırma talimatı verdi” denilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220528/roscosmos-rusya-ve-cin-ay-arastirma-ussu-ile-ilgili-anlasmayi-imzalamaya-neredeyse-hazir-1056769171.html

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