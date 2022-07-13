https://tr.sputniknews.com/20220713/rus-yetkili-ukrayna-uzerinden-gaz-transitinin-korunabilecegini-tahmin-etti-1058678088.html
Rus yetkili, Ukrayna üzerinden gaz transitinin korunabileceğini tahmin etti
Rus yetkili, Ukrayna üzerinden gaz transitinin korunabileceğini tahmin etti
Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Biriçevskiy, Avrupa'daki talebin devam etmesi ve Ukrayna gaz iletim sisteminin çalışır durumda kalması halinde Rus gazının... 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T19:06+0300
2022-07-13T19:06+0300
2022-07-13T19:06+0300
rusya
ukrayna krizi
ukrayna krizi
doğalgaz
dmitriy biriçevskiy
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşbirliği Dairesi Başkanı Dmitriy Biriçevskiy, Sputnik’e verdiği röportajda Avrupa'daki talebin devam etmesi ve Ukrayna gaz iletim sisteminin çalışır durumda kalması halinde Rus gazının Ukrayna üzerinden transit geçişinin 2024'tan sonra uzatılabileceğini söyledi.Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'nın gaz tedarikinden tamamen vazgeçmeye yönelik rota ilan ettiğini hatırlatan Biriçevskiy, söz konusu planların uygulanması halinde Ukrayna güzergahının da talep görmeyeceği anlamına geldiğini, Avrupalı tüketicilerin ödemesi gerekeceği bedelin yanı sıra Kiev’in de transit gelirlerinden yoksun kalacağını vurguladı.Biriçevskiy’e göre Rusya, mevcut kontrat kapsamındaki tüm yükümlülüklerini yerine getiriyor, ancak transit, Sohranovka gaz ölçüm istasyonundan gaz geçişini reddeden ‘Ukrayna makamları tarafından sınırlandırılıyor’.
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rusya, ukrayna krizi, doğalgaz, dmitriy biriçevskiy
Rus yetkili, Ukrayna üzerinden gaz transitinin korunabileceğini tahmin etti
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Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Biriçevskiy, Avrupa'daki talebin devam etmesi ve Ukrayna gaz iletim sisteminin çalışır durumda kalması halinde Rus gazının Ukrayna üzerinden transit geçişinin 2024'tan sonra uzatılabileceğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşbirliği Dairesi Başkanı Dmitriy Biriçevskiy, Sputnik’e verdiği röportajda Avrupa'daki talebin devam etmesi ve Ukrayna gaz iletim sisteminin çalışır durumda kalması halinde Rus gazının Ukrayna üzerinden transit geçişinin 2024'tan sonra uzatılabileceğini söyledi.
Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'nın gaz tedarikinden tamamen vazgeçmeye yönelik rota ilan ettiğini hatırlatan Biriçevskiy, söz konusu planların uygulanması halinde Ukrayna güzergahının da talep görmeyeceği anlamına geldiğini, Avrupalı tüketicilerin ödemesi gerekeceği bedelin yanı sıra Kiev’in de transit gelirlerinden yoksun kalacağını vurguladı.
Biriçevskiy’e göre Rusya, mevcut kontrat kapsamındaki tüm yükümlülüklerini yerine getiriyor, ancak transit, Sohranovka gaz ölçüm istasyonundan gaz geçişini reddeden ‘Ukrayna makamları tarafından sınırlandırılıyor’.