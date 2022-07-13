https://tr.sputniknews.com/20220713/rusya-istanbuldaki-gorusmede-tahilin-ukraynadan-cikarilmasina-iliskin-bir-teklif-paketi-sunduk-1058673305.html

Rusya: İstanbul’daki görüşmede tahılın Ukrayna’dan çıkarılmasına ilişkin bir teklif paketi sunduk

Rusya: İstanbul’daki görüşmede tahılın Ukrayna’dan çıkarılmasına ilişkin bir teklif paketi sunduk

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, İstanbul’da Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler yetkilileri ile gerçekleştirdikleri görüşme sırasında tahılın... 13.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-13T16:37+0300

2022-07-13T16:37+0300

2022-07-13T17:18+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, “Rusya Savunma Bakanlığı temsilcileri, tarım ürünlerinin Karadeniz limanlarından çıkarılmasının düzenlenmesi için Türkiye, Birleşmiş Milletler ve Ukrayna delegasyonları ile İstanbul’da dörtlü bir görüşmek gerçekleştirmektedirler” açıklamasını yaptı.Konaşenkov, “Söz konusu konunun en kısa sürede pratik bir biçimde çözümlenmesi adına Rusya delegasyonu tarafından bir teklif paketi hazırlanmış ve değerlendirmeye sunulmuştur” diye ekledi.Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, görüşmeler sırasında sundukları teklif paketinin içeriğine ilişkinse bir açıklama yapmadı. Ukrayna’daki tahılın ülkeden çıkarılamıyor olması konusunda Rusya ve Ukrayna birbirlerini suçluyor. Ukrayna tarafı, Rusya’nın limanlarını bloke ettiğini savunuyor, Rusya’ysa Ukrayna güçlerinin liman kıyılarına mayın döşemiş olması nedeniyle gemilerin Karadeniz limanlarına güvenli bir biçimde girip çıkamadığını söylüyor. Rusya ayrıca, tahıl gemileriyle Ukrayna’ya silah kaçırabileceğinden endişelendiğini kaydediyor. Reuters haber ajansı görüşmelere yakın olduğunu söylediği kaynaklarına dayandırdığı haberinde tahılın çıkarılması için; Ukrayna donanma güçlerinin mayın döşenmiş alanlardan geçtikleri sırada yük gemilerine eşlik etmesini ve Türkiye’nin de BM’nin desteğiyle Odessa limanına giden gemileri içlerinde silah olmadığından emin olunması için denetlemesini içeren bir plan üstünde durulduğunu yazdı.

https://tr.sputniknews.com/20220713/rusya-ukrayna-turkiye-ve-bm-yetkililerinin-istanbuldaki-tahil-konulu-gorusmeleri-basladi-1058666666.html

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