https://tr.sputniknews.com/20220713/saadet-partisinin-ev-sahipligi-yapacagi-altili-masa-bulusmasinin-tarihi-belli-oldu-1058653766.html
Saadet Partisi'nin ev sahipliği yapacağı altılı masa buluşmasının tarihi belli oldu
Saadet Partisi'nin ev sahipliği yapacağı altılı masa buluşmasının tarihi belli oldu
Muhalefet partilerinin liderlerinin katılımıyla oluşturulan Altılı Masa, son toplantısını 7 Ağustos’ta Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’nun ev... 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T08:53+0300
2022-07-13T08:53+0300
2022-07-13T08:53+0300
politika
muhalefet
toplantı
seçim
saadet partisi
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Final toplantısında, daha önceki 5 görüşmede mutabık kalınan konular değerlendirilecek, önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası belirlenecek. Sözcü'nün haberine göre, zirvede “ekonomik krize karşı çözüm önerileri” konusunda somut çözüm yollarının kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Özellikle bazı kesimlerden gelen “Sürekli toplantı yapılıyor, somut bir şey çıkmıyor” eleştirilere karşı cevap verilecek.Liderlerin, 7 Ağustos'ta birinci turu tamamlanacak görüşmeleri belli periyotlarla sürdürmesi de bekleniyor. Özellikle genel başkan yardımcılarının yer aldığı komisyonların yürüttüğü çalışmaların nihai şekli için liderlerin zaman zaman bir araya geleceği belirtildi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
muhalefet, toplantı, seçim, saadet partisi
Saadet Partisi'nin ev sahipliği yapacağı altılı masa buluşmasının tarihi belli oldu
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Muhalefet partilerinin liderlerinin katılımıyla oluşturulan Altılı Masa, son toplantısını 7 Ağustos’ta Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirecek.
Final toplantısında, daha önceki 5 görüşmede mutabık kalınan konular değerlendirilecek, önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası belirlenecek. Sözcü'nün haberi
ne göre, zirvede “ekonomik krize karşı çözüm önerileri
” konusunda somut çözüm yollarının kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Özellikle bazı kesimlerden gelen “Sürekli toplantı yapılıyor, somut bir şey çıkmıyor
” eleştirilere karşı cevap verilecek.
Liderlerin, 7 Ağustos'ta birinci turu tamamlanacak görüşmeleri belli periyotlarla sürdürmesi de bekleniyor. Özellikle genel başkan yardımcılarının yer aldığı komisyonların yürüttüğü çalışmaların nihai şekli için liderlerin zaman zaman bir araya geleceği belirtildi.