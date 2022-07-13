https://tr.sputniknews.com/20220713/saadet-partisinin-ev-sahipligi-yapacagi-altili-masa-bulusmasinin-tarihi-belli-oldu-1058653766.html

Saadet Partisi'nin ev sahipliği yapacağı altılı masa buluşmasının tarihi belli oldu

Saadet Partisi'nin ev sahipliği yapacağı altılı masa buluşmasının tarihi belli oldu

Muhalefet partilerinin liderlerinin katılımıyla oluşturulan Altılı Masa, son toplantısını 7 Ağustos’ta Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’nun ev... 13.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-13T08:53+0300

2022-07-13T08:53+0300

2022-07-13T08:53+0300

politika

muhalefet

toplantı

seçim

saadet partisi

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Final toplantısında, daha önceki 5 görüşmede mutabık kalınan konular değerlendirilecek, önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası belirlenecek. Sözcü'nün haberine göre, zirvede “ekonomik krize karşı çözüm önerileri” konusunda somut çözüm yollarının kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Özellikle bazı kesimlerden gelen “Sürekli toplantı yapılıyor, somut bir şey çıkmıyor” eleştirilere karşı cevap verilecek.Liderlerin, 7 Ağustos'ta birinci turu tamamlanacak görüşmeleri belli periyotlarla sürdürmesi de bekleniyor. Özellikle genel başkan yardımcılarının yer aldığı komisyonların yürüttüğü çalışmaların nihai şekli için liderlerin zaman zaman bir araya geleceği belirtildi.

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muhalefet, toplantı, seçim, saadet partisi