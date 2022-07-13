Selvi: Kemal Bey, ayağınızın altındaki halıyı çekiyorlar

"6’lı masa toplandığında Kılıçdaroğlu’nun seçilemediği ama Akşener’le seçimin kazanılacağı yönündeki anketler masaya sürülebilir. O zaman Kılıçdaroğlu’nun eli kolu bağlanmış olur. Bu süreçte Kılıçdaroğlu cesur davranıp aday olursa olur. Ama yeterince cesur davranamazsa kaybeder. Benden hatırlatması. Kemal Bey, ayağınızın altındaki halıyı çekiyorlar."