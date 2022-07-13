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Selvi: Kemal Bey, ayağınızın altındaki halıyı çekiyorlar
Selvi: Kemal Bey, ayağınızın altındaki halıyı çekiyorlar
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, cumhurbaşkanı adayı olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in adının öne çıktığını savunurken, "Kemal Bey, ayağınızın... 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T14:24+0300
2022-07-13T14:24+0300
politika
meral akşener
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kemal kılıçdaroğlu
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Selvi, "Bazı AB ülkelerinin büyükelçileri bir araya geldikleri gazetecilere, 'Kılıçdaroğlu’nun seçilmesi imkânsız. Akşener ortak cumhurbaşkanı adayı olmalı' diye fısıldamaya başladı. Akşener’in cumhurbaşkanı adaylığı konusunu ciddiye alıyorum" iddiasında bulundu.Selvi, şu ifadeleri kullandı:
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meral akşener, chp, kemal kılıçdaroğlu

Selvi: Kemal Bey, ayağınızın altındaki halıyı çekiyorlar

14:24 13.07.2022
© Fotoğraf : YouTubeAbdülkadir Selvi
Abdülkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2022
© Fotoğraf : YouTube
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, cumhurbaşkanı adayı olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in adının öne çıktığını savunurken, "Kemal Bey, ayağınızın altındaki halıyı çekiyorlar" dedi.
Selvi, "Bazı AB ülkelerinin büyükelçileri bir araya geldikleri gazetecilere, 'Kılıçdaroğlu’nun seçilmesi imkânsız. Akşener ortak cumhurbaşkanı adayı olmalı' diye fısıldamaya başladı. Akşener’in cumhurbaşkanı adaylığı konusunu ciddiye alıyorum" iddiasında bulundu.
Selvi, şu ifadeleri kullandı:

"6’lı masa toplandığında Kılıçdaroğlu’nun seçilemediği ama Akşener’le seçimin kazanılacağı yönündeki anketler masaya sürülebilir. O zaman Kılıçdaroğlu’nun eli kolu bağlanmış olur. Bu süreçte Kılıçdaroğlu cesur davranıp aday olursa olur. Ama yeterince cesur davranamazsa kaybeder. Benden hatırlatması. Kemal Bey, ayağınızın altındaki halıyı çekiyorlar."

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu’nun ev sahipliğinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan ve Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, dördüncü kez bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2022
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