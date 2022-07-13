https://tr.sputniknews.com/20220713/selvi-kemal-bey-ayaginizin-altindaki-haliyi-cekiyorlar-1058665994.html
Selvi: Kemal Bey, ayağınızın altındaki halıyı çekiyorlar
Selvi: Kemal Bey, ayağınızın altındaki halıyı çekiyorlar
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, cumhurbaşkanı adayı olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in adının öne çıktığını savunurken, "Kemal Bey, ayağınızın... 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T14:24+0300
2022-07-13T14:24+0300
2022-07-13T14:24+0300
politika
meral akşener
chp
kemal kılıçdaroğlu
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Selvi, "Bazı AB ülkelerinin büyükelçileri bir araya geldikleri gazetecilere, 'Kılıçdaroğlu’nun seçilmesi imkânsız. Akşener ortak cumhurbaşkanı adayı olmalı' diye fısıldamaya başladı. Akşener’in cumhurbaşkanı adaylığı konusunu ciddiye alıyorum" iddiasında bulundu.Selvi, şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20220713/6li-masanin-altinci-toplantisi-7-agustosta-1058661260.html
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meral akşener, chp, kemal kılıçdaroğlu
Selvi: Kemal Bey, ayağınızın altındaki halıyı çekiyorlar
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, cumhurbaşkanı adayı olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in adının öne çıktığını savunurken, "Kemal Bey, ayağınızın altındaki halıyı çekiyorlar" dedi.
Selvi, "Bazı AB ülkelerinin büyükelçileri bir araya geldikleri gazetecilere, 'Kılıçdaroğlu’nun seçilmesi imkânsız. Akşener ortak cumhurbaşkanı adayı olmalı' diye fısıldamaya başladı. Akşener’in cumhurbaşkanı adaylığı konusunu ciddiye alıyorum" iddiasında bulundu.
Selvi, şu ifadeleri kullandı
:
"6’lı masa toplandığında Kılıçdaroğlu’nun seçilemediği ama Akşener’le seçimin kazanılacağı yönündeki anketler masaya sürülebilir. O zaman Kılıçdaroğlu’nun eli kolu bağlanmış olur. Bu süreçte Kılıçdaroğlu cesur davranıp aday olursa olur. Ama yeterince cesur davranamazsa kaybeder. Benden hatırlatması. Kemal Bey, ayağınızın altındaki halıyı çekiyorlar."