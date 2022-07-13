https://tr.sputniknews.com/20220713/sitede-yabanci-uyruklular-ile-turk-vatandaslari-arasinda-havuz-kavgasi-1058665177.html

Sitede yabancı uyruklular ile Türk vatandaşları arasında havuz kavgası

Sitede yabancı uyruklular ile Türk vatandaşları arasında havuz kavgası

Bursa'da havuza girmek isteyen yabancı uyruklu site sakinleri ile Türk vatandaşları arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. 13.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-13T14:09+0300

2022-07-13T14:09+0300

2022-07-13T14:09+0300

yaşam

kavga

bursa

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Olay, Bursa'nın Mudanya ilçesi Burgaz Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, havuza girmek isteyen yabancı uyruklu kişileri uyaran site sakinleri arasında sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.Birbirlerine giren taraflar tekme ve yumruklarla kavga etti. Kavga anları sitede yaşayan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Öte yandan, sitenin havuzuna girmek isteyen yabancı uyruklu şahısların ise sitede mülk sahibi olduğu, Türk mülk sahipleri tarafından engellenmek istenmesi üzerine kavga çıktığı iddia edildi.Birbirine giren iki grup yaşanan arbedenin ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

bursa

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kavga, bursa