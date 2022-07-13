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SpaceX'in güçlendirici roketi test sırasında patladı
SpaceX'in güçlendirici roketi test sırasında patladı
SpaceX tarafından yeni nesil Starship uzay aracı için geliştirilen bir güçlendirici roket, Teksas'ta bir yer testi ateşlenmesi sırasında patladı ve alev aldı. 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T14:45+0300
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spacex
yaşam
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Elon Musk'ın roket şirketi SpaceX tarafından Starship uzay aracı için geliştirilen güçlendirici roket, pazartesi günü Teksas'ta bir yer testi bulunuyordu.Roket ateşlenmesi sırasında alevler içinde patladı.Bu patlama, Musk'ın bu yıl Starship'i yörüngeye fırlatma hedefinde olası bir gerilemeye neden oldu.Patlama anı NASA Spaceflight'ın canlı yayına yansıdı.Super Heavy Booster 7 prototipinin akşamın erken saatlerinde patlamasının ardından Elon Musk, Twitter'dan yanıt verdi:
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spacex, elon musk, patlama

SpaceX'in güçlendirici roketi test sırasında patladı

14:45 13.07.2022 (güncellendi: 15:04 13.07.2022)
© Twitter / NASASpaceflightSpaceX'in patlayan güçlendirici roketi
SpaceX'in patlayan güçlendirici roketi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2022
© Twitter / NASASpaceflight
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SpaceX tarafından yeni nesil Starship uzay aracı için geliştirilen bir güçlendirici roket, Teksas'ta bir yer testi ateşlenmesi sırasında patladı ve alev aldı.
Elon Musk'ın roket şirketi SpaceX tarafından Starship uzay aracı için geliştirilen güçlendirici roket, pazartesi günü Teksas'ta bir yer testi bulunuyordu.
Roket ateşlenmesi sırasında alevler içinde patladı.
Bu patlama, Musk'ın bu yıl Starship'i yörüngeye fırlatma hedefinde olası bir gerilemeye neden oldu.
Patlama anı NASA Spaceflight'ın canlı yayına yansıdı.
Super Heavy Booster 7 prototipinin akşamın erken saatlerinde patlamasının ardından Elon Musk, Twitter'dan yanıt verdi:
"Evet, aslında iyi değil. Ekip hasarı değerlendiriyor"
Starlink uydu ağının 6'ncı halkası 60 uydu, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'nden fırlatıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2022
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