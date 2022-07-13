https://tr.sputniknews.com/20220713/spacexin-guclendirici-roketi-test-sirasinda-patladi-1058666756.html

SpaceX'in güçlendirici roketi test sırasında patladı

SpaceX'in güçlendirici roketi test sırasında patladı

SpaceX tarafından yeni nesil Starship uzay aracı için geliştirilen bir güçlendirici roket, Teksas'ta bir yer testi ateşlenmesi sırasında patladı ve alev aldı. 13.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-13T14:45+0300

2022-07-13T14:45+0300

2022-07-13T15:04+0300

spacex

yaşam

elon musk

patlama

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Elon Musk'ın roket şirketi SpaceX tarafından Starship uzay aracı için geliştirilen güçlendirici roket, pazartesi günü Teksas'ta bir yer testi bulunuyordu.Roket ateşlenmesi sırasında alevler içinde patladı.Bu patlama, Musk'ın bu yıl Starship'i yörüngeye fırlatma hedefinde olası bir gerilemeye neden oldu.Patlama anı NASA Spaceflight'ın canlı yayına yansıdı.Super Heavy Booster 7 prototipinin akşamın erken saatlerinde patlamasının ardından Elon Musk, Twitter'dan yanıt verdi:

https://tr.sputniknews.com/20220619/spacex-kaliforniyadan-alman-kesif-uydusunu-firlatti-1057603772.html

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spacex, elon musk, patlama