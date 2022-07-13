https://tr.sputniknews.com/20220713/squid-game-tarih-yazmaya-devam-ediyor-emmy-odullerine-aday-gosterilen-ilk-yabanci-dilde-dizi-oldu-1058654731.html

Squid Game tarih yazmaya devam ediyor: Emmy Ödülleri'ne aday gösterilen ilk yabancı dilde dizi oldu

Squid Game tarih yazmaya devam ediyor: Emmy Ödülleri'ne aday gösterilen ilk yabancı dilde dizi oldu

ABD'de televizyon dünyasının Oscar'ı olarak görülen Emmy Ödülleri'nin bu yılki adayları açıklandı. Rekorlara ve ilklere doymayan popüler Netflix dizisi Squid... 13.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-13T10:11+0300

2022-07-13T10:11+0300

2022-07-13T10:11+0300

yaşam

squid game

emmy ödülleri

uluslararası emmy ödülleri

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Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından bu yıl 74.'sü düzenlenecek Emmy Ödülleri için adaylar açıklandı. Netflix'in en çok izlenen dizisi olarak rekor kıran Suid Game, aralarında En İyi Drama Dizisi, En İyi Drama Dizi Yönetmeni, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu gibi ödüllerin yer aldığı toplamda 14 dalda ödüle aday gösterildi.En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne aday gösterilen Squid Game başrol oyuncusu Lee Jung-Jae, adaylık nedeniyle hayranlarına ve ödül komitesine teşekkür etti. Yaptığı açıklamada Lee, “Bu parlak oyuncularla birlikte ödüle aday gösterilmek büyük bir onur. Bu onuru, bize sonsuz sevgi gösterip destekleyen, dünyanın dört bir yanındaki Squid Game hayranlarıyla ve her şeyi mümkün kılmak için çok çalışan Squid Game ekibiyle paylaşmak istiyorum" dedi.Yönetmen Hwang Dong-hyuk ise, Squid Game'in Emmy'ye aday gösterilen ilk İngilizce olmayan dizi olmasından dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, "Umarım Squid Game'in Emmy adaylıkları, tüm dünyanın kültür ve dil engellerinin ötesinde, birbirlerinin yarattığı içeriklerden keyif alması ve takdir etmesi için daha da fazla fırsat yaratır" ifadelerini kullandı.Hwang aynı zamanda, En İyi Yazarlık dalında da adaylığa layık görüldü.Başarılı Netflix dizisi, ekonomik sorunları olan 456 kişinin büyük bir para ödülü kazanma şansı için bir dizi ölümcül çocuk oyunu oynayarak hayatlarını riske attığı bir yarışmanın hikayesini anlatıyor.Yayınlanmasından bir ay geçmeden Squid Game, tüm zamanların en çok izlenen Netflix dizisi oldu ve 111 milyon izleyiciye ulaştı.Geçtiğimiz ay Netflix, dizinin ikincis sezonunun geleceğini Hwang'ın notuyla duyurmuştu.Hwang, "Squid Game'in ilk sezonunun dünyaya gelmesi 12 yıl sürdü. Fakat en popüler Netflix dizisi haline gelmesi 12 günde oldu. Bizi izlediğiniz ve sevdiğiniz için çok teşekkürler" demişti.

https://tr.sputniknews.com/20220612/netflix-duyurdu-squid-gamein-ikinci-sezonu-geliyor-1057326132.html

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squid game, emmy ödülleri, uluslararası emmy ödülleri