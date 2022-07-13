https://tr.sputniknews.com/20220713/sri-lankada-basbakanlik-binasinin-basildigi-protestoda-1-kisi-hayatini-kaybetti-1058683993.html

Sri Lanka'da başbakanlık binasının basıldığı protestoda 1 kişi hayatını kaybetti

Sri Lanka'da başbakanlık binasının basıldığı protestoda 1 kişi hayatını kaybetti

Sri Lanka'da başbakanlık binasını basan protestoculardan 1'i hayatını kaybetti. Ülke genelinde yarın sabaha kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ülkeyi terk... 13.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-13T21:17+0300

2022-07-13T21:17+0300

2022-07-13T21:18+0300

sri lanka

dünya

protesto

öldü

gotabaya rajapaksa

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Sri Lanka'da yayın yapan yerel Daily Mirror gazetesinin haberine göre, başkent Kolombo'da yer alan Başbakanlık ofisinin kapılarını kırarak kompleksin olduğu alana akın eden protestoculara polis müdahale etti.Polisin attığı göz yaşartıcı gazdan etkilenen 26 yaşındaki bir protestocu kaldırıldığı hastanede solunum sorunu yaşadı. Protestocu, Kolombo'da tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.Bu arada Başbakan Ranil Wickremesinghe, baskının ardından güvenlik güçlerinden oluşan bir komite kurulduğunu açıkladı.Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın ülkeyi terk etmesinin ardından Başkan Vekili olarak atanan Wickremesinghe, Komiteye "düzeni yeniden sağlamak için gereken her şeyi yapmaları" talimatı verdi.Wickremesinghe, bu komitenin, siyasilerin herhangi bir müdahalesi olmaksızın faaliyet göstermesi için tüm yetkilerle donatılacağına dikkati çekti.Sri Lanka genelinde sokağa çıkma yasağıRajapaksa'nın ülkeden ayrılmasından saatler sonra Sri Lanka genelinde olağanüstü hal (OHAL), Kolombo'nun da içinde yer aldığı Batı eyaletinde de sokağa çıkma yasağı ilan edildi.Bu karardan saatler sonra Başkan Vekili Wickremesinghe tarafından resmi bildiri yayımlandı.Bildiride, ülke genelinde bu gece 00.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiği ve 14 Temmuz 05.00'e kadar süreceği ifade edildi.Sri Lanka parlamento binası yakınında düzenlenen hükümet karşıtı protestoya, güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazla müdahale etti.Protestocular ile güvenlik güçleri arasında yaşanan arbede nedeniyle yaralananlar oldu.Güvenlik güçlerine Meclis binasını korumaları ve protestocuların buraya girişinin engellenmesi talimatı verildi.

https://tr.sputniknews.com/20220713/maldivlere-kacan-sri-lanka-devlet-baskani-basbakani-vekili-atadi-ohal-ilan-edildi-isyan-buyuyor-1058658307.html

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sri lanka, protesto, öldü, gotabaya rajapaksa