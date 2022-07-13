https://tr.sputniknews.com/20220713/su-icme-bahanesiyle-kuyumcuyu-oyaladi-55-bin-tllik-bilekligi-caldi-1058662038.html

Su içme bahanesiyle kuyumcuyu oyaladı, 55 bin TL'lik bilekliği çaldı

Su içme bahanesiyle kuyumcuyu oyaladı, 55 bin TL'lik bilekliği çaldı

Diyarbakır’da iki kadın hırsız, su içme bahanesiyle kuyumcuyu oyaladı, 55 bin TL değerinde el emeği 24’lük çeyrek bilekliği kaşla göz arasında çaldı. 13.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-13T12:48+0300

2022-07-13T12:48+0300

2022-07-13T12:55+0300

kuyumcu

türkiye

su

hırsızlık

diyarbakır

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0d/1058661390_0:0:974:548_1920x0_80_0_0_b7dbe8985a7cb00007ded5b214e09bd9.jpg

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde Arife günü cuma namazı sonrası dükkanını açan Muhammet Çerioğlu, babasını beklerken iki kadın hırsız müşteri kılığında içeri girdi. Ürünlere baktıkları sırada susadıklarını söyleyen hırsızlardan biri kuyumcuyu oyalarken diğeri ise el çabukluğuyla 55 bin TL değerinde 24’lük çeyrek bilekliği kaşla göz arasında çaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, hırsızlar sularını içtikten sonra kaçarak uzaklaştı.Kuyumcu işletmecisi Veysi Çerioğlu, kadın hırsızların görüntülerini karakola götürerek şikayet ettiklerini fakat hala bir haber alınamadığını söyledi:Hırsızların iyi niyetini suiistimal ettiğini kaydeden Muhammet Çerioğlu ise hırsızlardan birinin su istediğini ve kendisinin görüş açısını kapatacak şekilde durduğunu diğer hırsızın da o anda bilekliği çaldığını vurgulayarak kendisinin soyulduklarını fark etmediğini, babasının fark ettiğini söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20220707/kuyumcudaki-yuzugu-alip-yerine-kendi-yuzugunu-koydu-sonra-satin-aldi-1058433492.html

türkiye

diyarbakır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kuyumcu, su, hırsızlık, diyarbakır