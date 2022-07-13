https://tr.sputniknews.com/20220713/sudanda-zina-suclamasiyla-yargilanan-bir-kadin-taslanarak-olum-cezasina-carptirildi-1058672921.html
Sudan'da yaklaşık 10 yıl sonra bir ilk: Bir kadına zina suçlamasıyla recm cezası
Sudan'da yaklaşık 10 yıl sonra bir ilk: Bir kadına zina suçlamasıyla recm cezası
Afrika ülkesi Sudan'da yaklaşık 10 yıl sonra ilk kez, bir kadın hakkında zina suçlaması nedeniyle 'taşlanarak ölüm' (recm) cezası verildi. 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T16:33+0300
2022-07-13T16:33+0300
2022-07-13T16:44+0300
dünya
recm
zina
sudan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1054548275_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ed3b59675ce160ac920ebe2d81de0771.jpg
Sudan'ın Beyaz Nil eyaletinde geçtiğimiz ay tutuklanan 20 yaşındaki Meryem Alsyed Tiyrab isimli kadın taşlanarak ölüme mahkum edildi. Ülkede yaklaşık 10 yıldır uygulanmayan cezaya Tiyrab itiraz ettiğini söylerken, hak savunucuları mahkemenin kararına tepki gösterdi. Ağırlıklı olarak kadınlara yönelik uygulanan 'recm' cezalarının çoğu, yüksek mahkemede bozuluyor.Kadın hakları savunucularına göre karar, geçtiğimiz ekim ayında gerçekleşen askeri darbenin ülkenin geçiş hükümeti döneminde kadın haklarında edinilen küçük kazanımları geri alma konusunda cesaretlendirici bir işaret olmasından endişe ediliyor.Uganda merkezli Afrika Adalet ve Barış Çalışmaları (ACJPS) kuruluşu kararın yerel ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek, Tiyrab'ın derhal koşulsuz bir şekilde serbest bırakılması çağrısında bulundu. Kuruluş, herhangi bir hukuki destek hakkı verilmeyen Tiyrab'a adil bir yargılanma sağlanmadığını ve sorgulama sırasında verdiği ifadelerin kendisine karşı kullanılabileceği yönünde bilgilendirilmediğine işaret etti.ACJPS'nin konuya dair açıklamasında, "Zina suçundan taşlanarak ölüm cezasının uygulanması, işkence ve zalimane, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele veya cezanın yasaklanması dahil olmak üzere uluslararası hukukun ve yaşam hakkının ciddi bir ihlalidir" ifadesine yer verildi.
sudan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1054548275_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_15ce4e553589ae88c32a681703c54f57.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recm, zina, sudan
Sudan'da yaklaşık 10 yıl sonra bir ilk: Bir kadına zina suçlamasıyla recm cezası
16:33 13.07.2022 (güncellendi: 16:44 13.07.2022) Abone ol
Afrika ülkesi Sudan'da yaklaşık 10 yıl sonra ilk kez, bir kadın hakkında zina suçlaması nedeniyle 'taşlanarak ölüm' (recm) cezası verildi.
Sudan'ın Beyaz Nil eyaletinde geçtiğimiz ay tutuklanan 20 yaşındaki Meryem Alsyed Tiyrab isimli kadın taşlanarak ölüme mahkum edildi. Ülkede yaklaşık 10 yıldır uygulanmayan cezaya Tiyrab itiraz ettiğini söylerken, hak savunucuları mahkemenin kararına tepki gösterdi.
Ağırlıklı olarak kadınlara yönelik uygulanan 'recm' cezalarının çoğu, yüksek mahkemede bozuluyor.
Kadın hakları savunucularına göre karar, geçtiğimiz ekim ayında gerçekleşen askeri darbenin ülkenin geçiş hükümeti döneminde kadın haklarında edinilen küçük kazanımları geri alma konusunda cesaretlendirici bir işaret olmasından endişe ediliyor.
Uganda merkezli Afrika Adalet ve Barış Çalışmaları (ACJPS) kuruluşu kararın yerel ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek, Tiyrab'ın derhal koşulsuz bir şekilde serbest bırakılması çağrısında bulundu. Kuruluş, herhangi bir hukuki destek hakkı verilmeyen Tiyrab'a adil bir yargılanma sağlanmadığını ve sorgulama sırasında verdiği ifadelerin kendisine karşı kullanılabileceği yönünde bilgilendirilmediğine işaret etti.
ACJPS'nin konuya dair açıklamasında, "Zina suçundan taşlanarak ölüm cezasının uygulanması, işkence ve zalimane, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele veya cezanın yasaklanması dahil olmak üzere uluslararası hukukun ve yaşam hakkının ciddi bir ihlalidir" ifadesine yer verildi.