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https://tr.sputniknews.com/20220713/trumpin-kongre-baskinini-sorusturan-komitede-ifade-verecek-taniga-ulasmaya-calistigi-ortaya-cikti-1058649909.html
Trump'ın, Kongre baskınını soruşturan komitede ifade verecek tanığa ulaşmaya çalıştığı ortaya çıktı
Trump'ın, Kongre baskınını soruşturan komitede ifade verecek tanığa ulaşmaya çalıştığı ortaya çıktı
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınını soruşturan özel komitenin ifadeye çağırdığı bir tanık ile irtibata geçmeye çalıştığı ve... 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T01:03+0300
2022-07-13T01:03+0300
dünya
donald trump
kongre baskını
abd
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Temsilciler Meclisi 6 Ocak Komitesi Üyesi Cumhuriyetçi Liz Cheney, bugünkü oturumda açıklamalarda bulundu.Cheney, Trump'ın komitede ifadeye çağırılan bir tanık ile iletişime geçmeye çalıştığını ve komitenin bu konuda Adalet Bakanlığına bilgi verdiğini söyledi.Öte yandan oturumda Trump'ın 6 Ocak günü atmaya hazırlandığı ancak sadece "taslak" olarak kalan tweeti de ortaya çıktı. Üzerinde "Başkan tarafından görüldü" ibaresi olan Twitter kaydında, Trump'ın göstericileri Kongreye yürümeye çağırdığı görülüyor.Komite, bugünkü oturumunda, Oath Keepers başta olmak üzere aşırı sağcı örgütlerin mensuplarını dinleyerek, bu grupların Kongre baskınındaki rolü ile Trump arasındaki bağı sorguladı.
https://tr.sputniknews.com/20220614/trumptan-kongre-baskini-oturumuna-12-sayfalik-cevap-sorusturmaya-kanguru-mahkemesi-dedi-1057395992.html
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donald trump, kongre baskını, abd

Trump'ın, Kongre baskınını soruşturan komitede ifade verecek tanığa ulaşmaya çalıştığı ortaya çıktı

01:03 13.07.2022
© AP Photo / Alex BrandonDonald Trump - telefon
Donald Trump - telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2022
© AP Photo / Alex Brandon
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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınını soruşturan özel komitenin ifadeye çağırdığı bir tanık ile irtibata geçmeye çalıştığı ve konunun Adalet Bakanlığına bildirildiği ortaya çıktı.
Temsilciler Meclisi 6 Ocak Komitesi Üyesi Cumhuriyetçi Liz Cheney, bugünkü oturumda açıklamalarda bulundu.
Cheney, Trump'ın komitede ifadeye çağırılan bir tanık ile iletişime geçmeye çalıştığını ve komitenin bu konuda Adalet Bakanlığına bilgi verdiğini söyledi.
Öte yandan oturumda Trump'ın 6 Ocak günü atmaya hazırlandığı ancak sadece "taslak" olarak kalan tweeti de ortaya çıktı. Üzerinde "Başkan tarafından görüldü" ibaresi olan Twitter kaydında, Trump'ın göstericileri Kongreye yürümeye çağırdığı görülüyor.
Komite, bugünkü oturumunda, Oath Keepers başta olmak üzere aşırı sağcı örgütlerin mensuplarını dinleyerek, bu grupların Kongre baskınındaki rolü ile Trump arasındaki bağı sorguladı.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisinde 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınını soruşturan özel komitenin yaptığı oturum - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2022
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