https://tr.sputniknews.com/20220713/trumpin-kongre-baskinini-sorusturan-komitede-ifade-verecek-taniga-ulasmaya-calistigi-ortaya-cikti-1058649909.html

Trump'ın, Kongre baskınını soruşturan komitede ifade verecek tanığa ulaşmaya çalıştığı ortaya çıktı

Trump'ın, Kongre baskınını soruşturan komitede ifade verecek tanığa ulaşmaya çalıştığı ortaya çıktı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınını soruşturan özel komitenin ifadeye çağırdığı bir tanık ile irtibata geçmeye çalıştığı ve... 13.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-13T01:03+0300

2022-07-13T01:03+0300

2022-07-13T01:03+0300

dünya

donald trump

kongre baskını

abd

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Temsilciler Meclisi 6 Ocak Komitesi Üyesi Cumhuriyetçi Liz Cheney, bugünkü oturumda açıklamalarda bulundu.Cheney, Trump'ın komitede ifadeye çağırılan bir tanık ile iletişime geçmeye çalıştığını ve komitenin bu konuda Adalet Bakanlığına bilgi verdiğini söyledi.Öte yandan oturumda Trump'ın 6 Ocak günü atmaya hazırlandığı ancak sadece "taslak" olarak kalan tweeti de ortaya çıktı. Üzerinde "Başkan tarafından görüldü" ibaresi olan Twitter kaydında, Trump'ın göstericileri Kongreye yürümeye çağırdığı görülüyor.Komite, bugünkü oturumunda, Oath Keepers başta olmak üzere aşırı sağcı örgütlerin mensuplarını dinleyerek, bu grupların Kongre baskınındaki rolü ile Trump arasındaki bağı sorguladı.

https://tr.sputniknews.com/20220614/trumptan-kongre-baskini-oturumuna-12-sayfalik-cevap-sorusturmaya-kanguru-mahkemesi-dedi-1057395992.html

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donald trump, kongre baskını, abd