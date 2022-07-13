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https://tr.sputniknews.com/20220713/turkiye-tekel-bayiler-platformu-kurucusu-aybas-alkole-yeni-zamlar-gelecegine-dair-soylenti-var-1058678983.html
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Kurucusu Aybaş: Alkole yine zam, hazır mıyız?
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Kurucusu Aybaş: Alkole yine zam, hazır mıyız?
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Kurucusu Özgür Aybaş, alkole yeni zamlar geleceğine dair söylentiler olduğunu söyledi. 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T19:54+0300
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ekonomi
alkol
içki
zam
özgür aybaş
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Türkiye Tekel Bayiler Platformu Kurucusu Özgür Aybaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 18 Temmuz itibariyle bira ve yüksek alkollü içkilere zam geleceğini iddia etti.Aybaş, ithal grup içkilere yüzde 20-25 arası zam geleceğine, rakı ve votka grubuna ise yüzde 4-5 arasında zam geleceğine dair bir söylenti olduğunu paylaştı.Aybaş paylaşımında, "Bu zamlar resmen seküler yaşama özel yaşama müdahaledir" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220527/otv-zammindan-sonra-tekel-bayileri-platformu-baskani-ozgur-aybas-zamli-alkol-fiyatlarini-paylasti-1056749975.html
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alkol, içki, zam, özgür aybaş

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Kurucusu Aybaş: Alkole yine zam, hazır mıyız?

19:54 13.07.2022 (güncellendi: 19:56 13.07.2022)
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Alkol, tekel bayi, içki - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2022
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Türkiye Tekel Bayiler Platformu Kurucusu Özgür Aybaş, alkole yeni zamlar geleceğine dair söylentiler olduğunu söyledi.
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Kurucusu Özgür Aybaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 18 Temmuz itibariyle bira ve yüksek alkollü içkilere zam geleceğini iddia etti.
Aybaş, ithal grup içkilere yüzde 20-25 arası zam geleceğine, rakı ve votka grubuna ise yüzde 4-5 arasında zam geleceğine dair bir söylenti olduğunu paylaştı.
Aybaş paylaşımında, "Bu zamlar resmen seküler yaşama özel yaşama müdahaledir" dedi.

Alkol, tekel bayi, içki - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2022
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ÖTV zammından sonra Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, zamlı alkol fiyatlarını paylaştı
27 Mayıs, 20:27
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