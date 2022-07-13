https://tr.sputniknews.com/20220713/turkiye-tekel-bayiler-platformu-kurucusu-aybas-alkole-yeni-zamlar-gelecegine-dair-soylenti-var-1058678983.html

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Kurucusu Aybaş: Alkole yine zam, hazır mıyız?

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Kurucusu Aybaş: Alkole yine zam, hazır mıyız?

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Kurucusu Özgür Aybaş, alkole yeni zamlar geleceğine dair söylentiler olduğunu söyledi. 13.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-13T19:54+0300

2022-07-13T19:54+0300

2022-07-13T19:56+0300

ekonomi

alkol

içki

zam

özgür aybaş

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Türkiye Tekel Bayiler Platformu Kurucusu Özgür Aybaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 18 Temmuz itibariyle bira ve yüksek alkollü içkilere zam geleceğini iddia etti.Aybaş, ithal grup içkilere yüzde 20-25 arası zam geleceğine, rakı ve votka grubuna ise yüzde 4-5 arasında zam geleceğine dair bir söylenti olduğunu paylaştı.Aybaş paylaşımında, "Bu zamlar resmen seküler yaşama özel yaşama müdahaledir" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220527/otv-zammindan-sonra-tekel-bayileri-platformu-baskani-ozgur-aybas-zamli-alkol-fiyatlarini-paylasti-1056749975.html

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alkol, içki, zam, özgür aybaş