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https://tr.sputniknews.com/20220713/ugandada-aylarca-suren-kurakligin-yol-actigi-acliktan-46-kisi-hayatini-kaybetti-1058651524.html
Uganda'da aylarca süren kuraklığın yol açtığı açlıktan 46 kişi hayatını kaybetti
Uganda'da aylarca süren kuraklığın yol açtığı açlıktan 46 kişi hayatını kaybetti
Doğu Afrika ülkelerinden Uganda'da, aylarca süren kuraklığın yol açtığı açlıktan 46 kişi yaşamını yitirdi. 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T03:15+0300
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dünya
uganda
açlık
kuraklık
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Karamoja Milletvekili Faith Nakut, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bölgede aylarca süren kuraklık nedeniyle insanların hayatta kalmak için ot yediğini belirtti.Bölge insanlarının, yiyecekleri olmadığı için açlıktan hayatını kaybettiğini altını çizen Nakut, "Karamoja alt bölgesini kasıp kavuran kıtlık nedeniyle 8 Temmuz'a kadar 46 kişi açlıktan öldü, 2 bin 181 hane de ölmeyi bekliyor." dedi.Nakut, yetkililerin, hükümetin bu duruma yanıt vermesini beklerken en çok etkilenen hanelere yiyecek almak için de maaşlarını kullandığını söyledi.Nakut, son olarak, dünyaya ölü sayısı artmadan yardım çağrısında bulundu.
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uganda, açlık, kuraklık

Uganda'da aylarca süren kuraklığın yol açtığı açlıktan 46 kişi hayatını kaybetti

03:15 13.07.2022
© AFP 2022 / BADRU KATUMBAUganda'da açlık krizi
Uganda'da açlık krizi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2022
© AFP 2022 / BADRU KATUMBA
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Doğu Afrika ülkelerinden Uganda'da, aylarca süren kuraklığın yol açtığı açlıktan 46 kişi yaşamını yitirdi.
Karamoja Milletvekili Faith Nakut, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bölgede aylarca süren kuraklık nedeniyle insanların hayatta kalmak için ot yediğini belirtti.
Bölge insanlarının, yiyecekleri olmadığı için açlıktan hayatını kaybettiğini altını çizen Nakut, "Karamoja alt bölgesini kasıp kavuran kıtlık nedeniyle 8 Temmuz'a kadar 46 kişi açlıktan öldü, 2 bin 181 hane de ölmeyi bekliyor." dedi.
Nakut, yetkililerin, hükümetin bu duruma yanıt vermesini beklerken en çok etkilenen hanelere yiyecek almak için de maaşlarını kullandığını söyledi.
Nakut, son olarak, dünyaya ölü sayısı artmadan yardım çağrısında bulundu.
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