https://tr.sputniknews.com/20220713/uzmanlar-scooter-kazalarinda-artisa-dikkat-cekti-en-cok-20-40-yas-grubu-genc-eriskinler-basvuruyor-1058651810.html

Uzmanlar, scooter kazalarında artışa dikkat çekti: En çok 20-40 yaş grubu genç erişkinler başvuruyor

Uzmanlar, scooter kazalarında artışa dikkat çekti: En çok 20-40 yaş grubu genç erişkinler başvuruyor

Uzmanlar, son yıllarda elektrikli scooter kazalarıyla acile gelerek büyük ameliyat geçiren hastaların sayısında önemli bir artış olduğuna dikkat çekiyor. Doç... 13.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-13T03:27+0300

2022-07-13T03:27+0300

2022-07-13T03:29+0300

türkiye

scooter

elektrikli scooter

kaza

acil servis

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Son yıllarda yaygın kullanımıyla sokak ve caddelerde hatta trafikte bile kullanılan scooterlerin ölümlere bile neden olan ciddi yaralanmalara neden olduğu tespiti yapıldı. Hastanelerin acil servislerine scooter kazaları nedeniyle başvuran hastalarda son birkaç yıldır ciddi bir artış gözleniyor.Uzman doktorlar kazaların sanıldığı gibi sadece el, kol ve bacak kırıklarına neden olmadığını, kafa travması gibi hayati tehlikeler yaşandığını açıkladı.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Semih Bağhaki, bedeni koruyacak bir kafes olmadığı için scooter kazalarının tehlikeli olduğunu belirterek, "Daha çok baş boyun bölgesinde meydana gelen yaralanmalar plastik cerrahlar olarak bize geliyor. Ama bunun haricinde el ve kol kemiklerine ait yaralanmalar da ikinci sırayı alıyor. Bu hastaların önemli bir kısmını ameliyat etmek zorunda kalıyoruz. Son 2-3 yıldır giderek artan ve artacak gibi de gözüken bir yaralanma grubu elektrikli scooter kazaları. Göz küresini çevreleyen kemiklerin kırıkları sonucu, gözünü, görmesini kaybeden hastalar da gördük. Daha da kötüsü hayatını kaybeden hastalar da duyuyoruz" dedi.Bağhaki, şöyle devam etti:Diş Hekimi Dr. Hatice Ağan, en çok baş boyun bölgesi kırıklarıyla gelen hastalar olduğuna dikkat çekerken, scooter kazası geçiren hastaların sanıldığı gibi sadece basit kol bacak yaralanmaları ile değil, kafa travmalarından göz küresi ve çene kemiği kırıklarına, hatta beyin kanamalarına dek çok ciddi yaralanmalarla geldiğine işaret etti.Ağan şöyle konuştu:Scooter kazazedesi 40 yaşındaki Mimar Deniz Gümülcinelioğlu, geçen yaz yaşadığı kaza nedeniyle çene kemiğinin kırıldığını ve büyük ameliyatlar geçirdiğini söyledi.Geçici yüz felci yaşadığını ve 7 ayının zor geçtiğini anlatan Gümülcinelioğlu şunları anlattı:Güvenli sürüş teknikleri eğitimi veren Rahmi Barutçu ise elektrikli scooter kullanımında herhangi bir eğitim olmadığını belirterek şunları söyledi:Hız limitinin düşürülmesi de yetmediGemius araştırma şirketinin verilerine göre sadece 14 Mart-14 Nisan 2022 tarihleri arasındaki sadece 1 aylık dönemde dahi elektrikli scooter uygulamalarını ziyaret edenlerin sayısı yaklaşık 4,5 milyonu buluyor. Araştırmaya göre, en çok 18-44 yaş arası scooter kullanırken, erkek ve kadınların kullanım oranı ise neredeyse eşit.Sadece İstanbul'da ortak kullanıma sunulan toplam elektrikli scooter sayısı 50 bini geçiyor. 18 yaşından küçüklerin kullanması, araca iki üç kişi binilmesi ve kaldırımda kullanımı yasak olan scooterde hız sınırı da yaşanan kazalar sonrası 25'ten 15 kilometreye indirildi.

https://tr.sputniknews.com/20220622/olumlu-scooter-kazasinda-ehliyetsiz-surucuye-indirimli-ceza-talebi-1057762672.html

https://tr.sputniknews.com/20220426/elektrikli-scooter-kazalari-literature-girdi-1055856077.html

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scooter, elektrikli scooter, kaza, acil servis