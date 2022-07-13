Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220713/yarisma-icin-2-dakikada-bir-sise-icki-icti-kisa-sure-sonra-oldu-1058662674.html
Yarışma için 2 dakikada bir şişe içki içti, kısa süre sonra öldü
Yarışma için 2 dakikada bir şişe içki içti, kısa süre sonra öldü
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bir adam, katıldığı bir hızlı içki içme yarışması kapsamında 2 dakikada bir şişe Jagermeister içtikten kısa süre sonra hayatını... 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T13:09+0300
2022-07-13T13:09+0300
yaşam
güney afrika
güney afrika cumhuriyeti
içki
yarışma
ölüm
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042988920_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_249c87282923cf08ba5e9e5b1cf3b78a.jpg
Olay, Limpopo vilayetindeki Louis Trichardt şehrinde meydana geldi. 25-30 yaşlarında olduğu belirtilen bir kişi kentteki tavernalardan birinde yüzde 35 oranında alkol içeren bir şişe Jagermeister likörünü 2 dakikadan daha az bir sürede bitirdi.Çevresindekiler tarafından alkışlanan ve devam etmesi yönünde teşvik edilen şahıs şişeyi bitirdikten kısa süre sonra yere yığıldı. Yerel polis konuya dair yaptığı açıklamada mekan sahibinin de yarışmaya katıldığını ve yarışma duyurusunda bir şişe Jagermeister'ı belirli bir sürede içebilen kişiye 200 Güney Afrika Randı ödül vaat edildiğini belirtti.Polis, içkiyi kısa sürede içen kişilerden birinin olay yerinde yere yığıldığını ve hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadığını kaydetti.Sosyal medyada viral olan videoya tepki gösteren bir kişi, "Olayın en kötü yanı şu ki, bu hiç komik değil... Her yönden tamamen yanlış olan bir oyundu" dedi.Bir diğeri ise, "İçkiyi hayatıyla ödedi" yazdı.Güney Afrika'da 2017'de yapılan bir çalışmaya göre ülkede her üç kişiden biri içki içerken, her yedi kişiden birinin içki içtiği bir günde aşırı alkol tüketiminde bulunduğu tahmin ediliyor.
güney afrika
güney afrika cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042988920_0:0:1777:1333_1920x0_80_0_0_74ee591d9750ee73707cc72e0c28b85f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
güney afrika, güney afrika cumhuriyeti, içki, yarışma, ölüm

Yarışma için 2 dakikada bir şişe içki içti, kısa süre sonra öldü

13:09 13.07.2022
© AFP 2022 / PHILIP FONGSon derece sofistike tat çeşitlemeleri sunan alkolsüz kokteyllerin servis edildiği barlar Japonya'da giderek yaygınlaşıyor.
Son derece sofistike tat çeşitlemeleri sunan alkolsüz kokteyllerin servis edildiği barlar Japonya'da giderek yaygınlaşıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2022
© AFP 2022 / PHILIP FONG
Abone olTelegram
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bir adam, katıldığı bir hızlı içki içme yarışması kapsamında 2 dakikada bir şişe Jagermeister içtikten kısa süre sonra hayatını kaybetti.
Olay, Limpopo vilayetindeki Louis Trichardt şehrinde meydana geldi. 25-30 yaşlarında olduğu belirtilen bir kişi kentteki tavernalardan birinde yüzde 35 oranında alkol içeren bir şişe Jagermeister likörünü 2 dakikadan daha az bir sürede bitirdi.
Çevresindekiler tarafından alkışlanan ve devam etmesi yönünde teşvik edilen şahıs şişeyi bitirdikten kısa süre sonra yere yığıldı.
Yerel polis konuya dair yaptığı açıklamada mekan sahibinin de yarışmaya katıldığını ve yarışma duyurusunda bir şişe Jagermeister'ı belirli bir sürede içebilen kişiye 200 Güney Afrika Randı ödül vaat edildiğini belirtti.
Polis, içkiyi kısa sürede içen kişilerden birinin olay yerinde yere yığıldığını ve hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadığını kaydetti.
Sosyal medyada viral olan videoya tepki gösteren bir kişi, "Olayın en kötü yanı şu ki, bu hiç komik değil... Her yönden tamamen yanlış olan bir oyundu" dedi.
Bir diğeri ise, "İçkiyi hayatıyla ödedi" yazdı.
Güney Afrika'da 2017'de yapılan bir çalışmaya göre ülkede her üç kişiden biri içki içerken, her yedi kişiden birinin içki içtiği bir günde aşırı alkol tüketiminde bulunduğu tahmin ediliyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала