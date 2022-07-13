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Yarışma için 2 dakikada bir şişe içki içti, kısa süre sonra öldü
Yarışma için 2 dakikada bir şişe içki içti, kısa süre sonra öldü
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bir adam, katıldığı bir hızlı içki içme yarışması kapsamında 2 dakikada bir şişe Jagermeister içtikten kısa süre sonra hayatını... 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T13:09+0300
2022-07-13T13:09+0300
2022-07-13T13:09+0300
yaşam
güney afrika
güney afrika cumhuriyeti
içki
yarışma
ölüm
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Olay, Limpopo vilayetindeki Louis Trichardt şehrinde meydana geldi. 25-30 yaşlarında olduğu belirtilen bir kişi kentteki tavernalardan birinde yüzde 35 oranında alkol içeren bir şişe Jagermeister likörünü 2 dakikadan daha az bir sürede bitirdi.Çevresindekiler tarafından alkışlanan ve devam etmesi yönünde teşvik edilen şahıs şişeyi bitirdikten kısa süre sonra yere yığıldı. Yerel polis konuya dair yaptığı açıklamada mekan sahibinin de yarışmaya katıldığını ve yarışma duyurusunda bir şişe Jagermeister'ı belirli bir sürede içebilen kişiye 200 Güney Afrika Randı ödül vaat edildiğini belirtti.Polis, içkiyi kısa sürede içen kişilerden birinin olay yerinde yere yığıldığını ve hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadığını kaydetti.Sosyal medyada viral olan videoya tepki gösteren bir kişi, "Olayın en kötü yanı şu ki, bu hiç komik değil... Her yönden tamamen yanlış olan bir oyundu" dedi.Bir diğeri ise, "İçkiyi hayatıyla ödedi" yazdı.Güney Afrika'da 2017'de yapılan bir çalışmaya göre ülkede her üç kişiden biri içki içerken, her yedi kişiden birinin içki içtiği bir günde aşırı alkol tüketiminde bulunduğu tahmin ediliyor.
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güney afrika, güney afrika cumhuriyeti, içki, yarışma, ölüm
Yarışma için 2 dakikada bir şişe içki içti, kısa süre sonra öldü
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bir adam, katıldığı bir hızlı içki içme yarışması kapsamında 2 dakikada bir şişe Jagermeister içtikten kısa süre sonra hayatını kaybetti.
Olay, Limpopo vilayetindeki Louis Trichardt şehrinde meydana geldi. 25-30 yaşlarında olduğu belirtilen bir kişi kentteki tavernalardan birinde yüzde 35 oranında alkol içeren bir şişe Jagermeister likörünü 2 dakikadan daha az bir sürede bitirdi.
Çevresindekiler tarafından alkışlanan ve devam etmesi yönünde teşvik edilen şahıs şişeyi bitirdikten kısa süre sonra yere yığıldı.
Yerel polis konuya dair yaptığı açıklamada mekan sahibinin de yarışmaya katıldığını ve yarışma duyurusunda bir şişe Jagermeister'ı belirli bir sürede içebilen kişiye 200 Güney Afrika Randı ödül vaat edildiğini belirtti.
Polis, içkiyi kısa sürede içen kişilerden birinin olay yerinde yere yığıldığını ve hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadığını kaydetti.
Sosyal medyada viral olan videoya tepki gösteren bir kişi, "Olayın en kötü yanı şu ki, bu hiç komik değil... Her yönden tamamen yanlış olan bir oyundu" dedi.
Bir diğeri ise, "İçkiyi hayatıyla ödedi" yazdı.
Güney Afrika'da 2017'de yapılan bir çalışmaya göre ülkede her üç kişiden biri içki içerken, her yedi kişiden birinin içki içtiği bir günde aşırı alkol tüketiminde bulunduğu tahmin ediliyor.