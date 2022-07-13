https://tr.sputniknews.com/20220713/yaz-aylarinda-acik-kalacak-olan-yurtlar-belli-oldu-1058667451.html
Yaz aylarında açık kalacak olan yurtlar belli oldu
Yaz aylarında açık kalacak olan yurtlar belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği yazın yurtların ücretsiz kullanımıyla ilgili bilgiler belli oldu. Sınav, staj, Cumhurbaşkanlığı staj programı vb... 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T15:02+0300
2022-07-13T15:02+0300
2022-07-13T15:02+0300
türkiye
kyk
kredi ve yurtlar kurumu (kyk)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası gençlere yurt müjdesi verdi. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları yaz aylarında rezervasyonla 18-25 yaş arası gençlere ücretsiz olarak açılacak.Erdoğan yaptığı açıklamada, "81 ilimizin tamamında belirlenen yurtlarımız 15 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında 18-25 yaş arası evlatlarımızın ücretsiz konaklamalarına açık olacaktır" ifadelerine yer verdi.Tarihler açıklandıGençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, KYK yurtlarından tüm gençlerin ücretsiz olarak yaralanabileceğini açıkladı. Bakan Kasapoğlu, "15 Temmuz- 1 Eylül tarihleri arasında Edirne'den Kars'a, Kars'tan Muğla'ya, Aydın'a, Antalya'ya, Trabzon'a, Rize'ye tüm gençlerimiz nereye gezmek istiyorlarsa, gezdikleri yerlerde ücretsiz olarak yurtlarımızda onlara konaklama imkanı sağlayacağız. İnşallah gençlerimiz bu yazı dolu dolu yaşayacaklar" dedi.Sınav, staj, Cumhurbaşkanlığı staj programı vb. eğitim faaliyetleri sebebiyle yurtta barınmak isteyen öğrenciler için yurtlar yaz ayları boyunca gençlerin hizmetinde olacak.Nöbetçi yurtlarda kalmak isteyen öğrencilerin ilgili belgeyle (sınav, staj belgesi vb.) il müdürlüklerine veya nöbetçi yurtlara başvurması gerekiyor. Nöbetçi yurtlarda kalmak için yurt öğrencisi olma şartı aranmıyor. Yurtlarda kayıtlı olmayan öğrenciler de ilgili belgeyi il müdürlüğüne ya da nöbetçi yurda vererek yurt hizmetinden faydalanabilecek. Ancak Ankara, İstanbul ve İzmir illerindeki nöbetçi yurtlarda yoğunluktan dolayı sadece yurtlara kayıtlı olan öğrenciler barınabilecek.
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kyk, kredi ve yurtlar kurumu (kyk)
Yaz aylarında açık kalacak olan yurtlar belli oldu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği yazın yurtların ücretsiz kullanımıyla ilgili bilgiler belli oldu. Sınav, staj, Cumhurbaşkanlığı staj programı vb. eğitim faaliyetleri sebebiyle yurtta barınmak isteyen öğrenciler için yurtlar yaz ayları boyunca gençlerin hizmetinde olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası gençlere yurt müjdesi verdi. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları yaz aylarında rezervasyonla 18-25 yaş arası gençlere ücretsiz olarak açılacak.
Erdoğan yaptığı açıklamada, "81 ilimizin tamamında belirlenen yurtlarımız 15 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında 18-25 yaş arası evlatlarımızın ücretsiz konaklamalarına açık olacaktır" ifadelerine yer verdi.
Tarihler açıklandı
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, KYK yurtlarından tüm gençlerin ücretsiz olarak yaralanabileceğini açıkladı. Bakan Kasapoğlu, "15 Temmuz- 1 Eylül tarihleri arasında Edirne'den Kars'a, Kars'tan Muğla'ya, Aydın'a, Antalya'ya, Trabzon'a, Rize'ye tüm gençlerimiz nereye gezmek istiyorlarsa, gezdikleri yerlerde ücretsiz olarak yurtlarımızda onlara konaklama imkanı sağlayacağız. İnşallah gençlerimiz bu yazı dolu dolu yaşayacaklar" dedi.
Sınav, staj, Cumhurbaşkanlığı staj programı vb. eğitim faaliyetleri sebebiyle yurtta barınmak isteyen öğrenciler için yurtlar yaz ayları boyunca gençlerin hizmetinde olacak.
Nöbetçi yurtlarda kalmak isteyen öğrencilerin ilgili belgeyle (sınav, staj belgesi vb.) il müdürlüklerine veya nöbetçi yurtlara başvurması gerekiyor.
Nöbetçi yurtlarda kalmak için yurt öğrencisi olma şartı aranmıyor. Yurtlarda kayıtlı olmayan öğrenciler de ilgili belgeyi il müdürlüğüne ya da nöbetçi yurda vererek yurt hizmetinden faydalanabilecek.
Ancak Ankara, İstanbul ve İzmir illerindeki nöbetçi yurtlarda yoğunluktan dolayı sadece yurtlara kayıtlı olan öğrenciler barınabilecek.