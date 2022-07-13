https://tr.sputniknews.com/20220713/yunanistanda-yangin-sondurme-helikopteri-denize-dustu-2-olu-1058686586.html

Yunanistan'da yangın söndürme helikopteri denize düştü: 2 ölü

Yunanistan'da yangın söndürme helikopteri denize düştü: 2 ölü

Yunanistan'da Sisam Adası'nda yangın söndürme çalışmalarına katılan bir helikopterin denize düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 13.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-13T23:09+0300

2022-07-13T23:09+0300

2022-07-13T23:09+0300

dünya

yunanistan

helikopter

yangın helikopteri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0d/1058686442_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_a3683cec6b6315a4a1234a97393465fa.jpg

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Sisam'ın Palaiohori bölgesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışan helikopterde 4 görevli bulunuyordu.Yunanistan'ın yaz aylarında artan orman yangınları ile mücadele için kiraladığı 'Mi 8' tipi helikopter, Agiou Mina açıklarında denize düştü.Ukrayna'dan kiralanan helikopterde biri Romanyalı, ikisi Moldovyalı, biri Yunan toplam 4 kişi bulunuyordu.Rumen pilot kazadan kurtulurken, Sahil Güvenlik Birimlerinin denizden çıkardığı bir kişi müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Helikopterdekilerden birinin de cansız bedenine ulaşıldı.Helikopterle denize düşen 4'üncü görevli için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

yunanistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

yunanistan, helikopter, yangın helikopteri