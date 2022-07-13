https://tr.sputniknews.com/20220713/yunanistanda-yangin-sondurme-helikopteri-denize-dustu-2-olu-1058686586.html
Yunanistan'da yangın söndürme helikopteri denize düştü: 2 ölü
Yunanistan'da yangın söndürme helikopteri denize düştü: 2 ölü
Yunanistan'da Sisam Adası'nda yangın söndürme çalışmalarına katılan bir helikopterin denize düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 13.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-13T23:09+0300
2022-07-13T23:09+0300
2022-07-13T23:09+0300
dünya
yunanistan
helikopter
yangın helikopteri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0d/1058686442_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_a3683cec6b6315a4a1234a97393465fa.jpg
Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Sisam'ın Palaiohori bölgesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışan helikopterde 4 görevli bulunuyordu.Yunanistan'ın yaz aylarında artan orman yangınları ile mücadele için kiraladığı 'Mi 8' tipi helikopter, Agiou Mina açıklarında denize düştü.Ukrayna'dan kiralanan helikopterde biri Romanyalı, ikisi Moldovyalı, biri Yunan toplam 4 kişi bulunuyordu.Rumen pilot kazadan kurtulurken, Sahil Güvenlik Birimlerinin denizden çıkardığı bir kişi müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Helikopterdekilerden birinin de cansız bedenine ulaşıldı.Helikopterle denize düşen 4'üncü görevli için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0d/1058686442_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_4a469c62aa7d4b3092d3311cf8844ca5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yunanistan, helikopter, yangın helikopteri
Yunanistan'da yangın söndürme helikopteri denize düştü: 2 ölü
Abone ol
Yunanistan'da Sisam Adası'nda yangın söndürme çalışmalarına katılan bir helikopterin denize düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Sisam'ın Palaiohori bölgesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışan helikopterde 4 görevli bulunuyordu.
Yunanistan'ın yaz aylarında artan orman yangınları ile mücadele için kiraladığı 'Mi 8' tipi helikopter, Agiou Mina açıklarında denize düştü.
Ukrayna'dan kiralanan helikopterde biri Romanyalı, ikisi Moldovyalı, biri Yunan toplam 4 kişi bulunuyordu.
Rumen pilot kazadan kurtulurken, Sahil Güvenlik Birimlerinin denizden çıkardığı bir kişi müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Helikopterdekilerden birinin de cansız bedenine ulaşıldı.
Helikopterle denize düşen 4'üncü görevli için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.