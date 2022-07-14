2022'nin en büyük dolunayından kareler

2022 yılının en büyük dolunayı olan Süper Ay, Türkiye saati ile 21.38'de görülmeye başladı.
2022 yılının en büyük dolunayı olan Süper Ay, Türkiye saati ile 21.38'de görülmeye başladı.
Ay, Dünya'dan ortalama 363.300 kilometre olan uzaklığıyla en yakın konuma geldi. Dünya ile Ay arasındaki mesafenin kısalması sonucunda görülen Süper Ay dün akşam normal dolunaydan daha büyük haliyle daha fazla ışık saçtı.
Ay, Dünya'dan ortalama 363.300 kilometre olan uzaklığıyla en yakın konuma geldi. Dünya ile Ay arasındaki mesafenin kısalması sonucunda görülen Süper Ay dün akşam normal dolunaydan daha büyük haliyle daha fazla ışık saçtı.
Ay'ın normalde olduğundan çok daha büyük ve parlak görülmesi olayı 'Süper Ay' olarak adlandırılıyor.
Ay'ın normalde olduğundan çok daha büyük ve parlak görülmesi olayı 'Süper Ay' olarak adlandırılıyor.
Ay'ın Dünya etrafındaki yörüngesi elips şeklinde olduğu için yerküreye mesafesi yıl içinde değişiyor.
Ay'ın Dünya etrafındaki yörüngesi elips şeklinde olduğu için yerküreye mesafesi yıl içinde değişiyor.
Dünya'ya en yakın olduğu zaman Ay, dolunay haline yakınsa Süper Ay meydana geliyor.
Dünya'ya en yakın olduğu zaman Ay, dolunay haline yakınsa Süper Ay meydana geliyor.