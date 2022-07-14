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2022'nin en büyük dolunayından kareler
2022'nin en büyük dolunayından kareler
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha büyük ve parlak gözlemlendiği Süper Ay güzel görüntüler oluşturdu. 14.07.2022, Sputnik Türkiye
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фото, süper ay, dolunay

2022'nin en büyük dolunayından kareler

09:32 14.07.2022 (güncellendi: 09:33 14.07.2022)
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Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha büyük ve parlak gözlemlendiği Süper Ay güzel görüntüler oluşturdu.

2022 yılının en büyük dolunayı olan Süper Ay, Türkiye saati ile 21.38'de görülmeye başladı.

2022 yılının en büyük dolunayı olan Süper Ay, Türkiye saati ile 21.38&#x27;de görülmeye başladı. - Sputnik Türkiye
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2022 yılının en büyük dolunayı olan Süper Ay, Türkiye saati ile 21.38'de görülmeye başladı.

Ay, Dünya'dan ortalama 363.300 kilometre olan uzaklığıyla en yakın konuma geldi. Dünya ile Ay arasındaki mesafenin kısalması sonucunda görülen Süper Ay dün akşam normal dolunaydan daha büyük haliyle daha fazla ışık saçtı.

Ay, Dünya&#x27;dan ortalama 363.300 kilometre olan uzaklığıyla en yakın konuma geldi. Dünya ile Ay arasındaki mesafenin kısalması sonucunda görülen Süper Ay dün akşam normal dolunaydan daha büyük haliyle daha fazla ışık saçtı. - Sputnik Türkiye
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Ay, Dünya'dan ortalama 363.300 kilometre olan uzaklığıyla en yakın konuma geldi. Dünya ile Ay arasındaki mesafenin kısalması sonucunda görülen Süper Ay dün akşam normal dolunaydan daha büyük haliyle daha fazla ışık saçtı.

© MICHAEL HEIMAN

Ay'ın normalde olduğundan çok daha büyük ve parlak görülmesi olayı 'Süper Ay' olarak adlandırılıyor.

Ay&#x27;ın normalde olduğundan çok daha büyük ve parlak görülmesi olayı &#x27;Süper Ay&#x27; olarak adlandırılıyor. - Sputnik Türkiye
3/5
© MICHAEL HEIMAN

Ay'ın normalde olduğundan çok daha büyük ve parlak görülmesi olayı 'Süper Ay' olarak adlandırılıyor.

© GIUSEPPE CACACE

Ay'ın Dünya etrafındaki yörüngesi elips şeklinde olduğu için yerküreye mesafesi yıl içinde değişiyor.

Ay&#x27;ın Dünya etrafındaki yörüngesi elips şeklinde olduğu için yerküreye mesafesi yıl içinde değişiyor. - Sputnik Türkiye
4/5
© GIUSEPPE CACACE

Ay'ın Dünya etrafındaki yörüngesi elips şeklinde olduğu için yerküreye mesafesi yıl içinde değişiyor.

© FABRICE COFFRINI

Dünya'ya en yakın olduğu zaman Ay, dolunay haline yakınsa Süper Ay meydana geliyor.

Dünya&#x27;ya en yakın olduğu zaman Ay, dolunay haline yakınsa Süper Ay meydana geliyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© FABRICE COFFRINI

Dünya'ya en yakın olduğu zaman Ay, dolunay haline yakınsa Süper Ay meydana geliyor.

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