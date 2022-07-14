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https://tr.sputniknews.com/20220714/15-temmuz-etkinlikleri-kapsaminda-istanbulda-trafige-kapatilacak-yollar-belli-oldu-1058723313.html
15 Temmuz etkinlikleri kapsamında İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar belli oldu
15 Temmuz etkinlikleri kapsamında İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar belli oldu
İstanbul'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Saraçhane'de düzenlenecek anma programı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Valilik alternatif... 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T19:42+0300
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türkiye
15 temmuz
istanbul
yol
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İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Saraçhane'de düzenlenecek anma programı dolayısıyla kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.Valilikten yapılan açıklamaya göre, yarın 13.00 itibarıyla program bitimine kadar kapanacak yollar şöyle:"Macar Kardeşler Caddesi (İBB Önünden Çift Taraflı Kapanacak). İtfaiye Caddesi. Büyük Karaman Caddesi. Kavalalı Sokak Macar Kardeşler Caddesi istikameti. Dolap Caddesi Horhor Caddesi kesişimi kavşaktan Macar Kardeşler Caddesi istikametine Horhor Caddesi kapatılacak. Fevzipaşa Caddesi ve Akdeniz Caddesi kesişimi kavşaktan Saraçhane istikametine kapatılacak."Kapatılacak yollara alternatif olarak Atatürk Bulvarı, Akdeniz Caddesi, Balat Sahil Yolu ve Vatan Caddesi kullanılabilecek.
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15 temmuz, istanbul, yol

15 Temmuz etkinlikleri kapsamında İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar belli oldu

19:42 14.07.2022 (güncellendi: 19:43 14.07.2022)
© AAİstanbul - trafik
İstanbul - trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
© AA
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İstanbul'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Saraçhane'de düzenlenecek anma programı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Valilik alternatif güzergahları duyurdu.
İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Saraçhane'de düzenlenecek anma programı dolayısıyla kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, yarın 13.00 itibarıyla program bitimine kadar kapanacak yollar şöyle:

"Macar Kardeşler Caddesi (İBB Önünden Çift Taraflı Kapanacak). İtfaiye Caddesi. Büyük Karaman Caddesi. Kavalalı Sokak Macar Kardeşler Caddesi istikameti. Dolap Caddesi Horhor Caddesi kesişimi kavşaktan Macar Kardeşler Caddesi istikametine Horhor Caddesi kapatılacak. Fevzipaşa Caddesi ve Akdeniz Caddesi kesişimi kavşaktan Saraçhane istikametine kapatılacak."

Kapatılacak yollara alternatif olarak Atatürk Bulvarı, Akdeniz Caddesi, Balat Sahil Yolu ve Vatan Caddesi kullanılabilecek.
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