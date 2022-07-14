https://tr.sputniknews.com/20220714/15-temmuz-etkinlikleri-kapsaminda-istanbulda-trafige-kapatilacak-yollar-belli-oldu-1058723313.html

15 Temmuz etkinlikleri kapsamında İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar belli oldu

15 Temmuz etkinlikleri kapsamında İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar belli oldu

İstanbul'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Saraçhane'de düzenlenecek anma programı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Valilik alternatif... 14.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-14T19:42+0300

2022-07-14T19:42+0300

2022-07-14T19:43+0300

türkiye

15 temmuz

istanbul

yol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/12/1049010384_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_a1dc3913af1e271721eed9b929f4a047.jpg

İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Saraçhane'de düzenlenecek anma programı dolayısıyla kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.Valilikten yapılan açıklamaya göre, yarın 13.00 itibarıyla program bitimine kadar kapanacak yollar şöyle:"Macar Kardeşler Caddesi (İBB Önünden Çift Taraflı Kapanacak). İtfaiye Caddesi. Büyük Karaman Caddesi. Kavalalı Sokak Macar Kardeşler Caddesi istikameti. Dolap Caddesi Horhor Caddesi kesişimi kavşaktan Macar Kardeşler Caddesi istikametine Horhor Caddesi kapatılacak. Fevzipaşa Caddesi ve Akdeniz Caddesi kesişimi kavşaktan Saraçhane istikametine kapatılacak."Kapatılacak yollara alternatif olarak Atatürk Bulvarı, Akdeniz Caddesi, Balat Sahil Yolu ve Vatan Caddesi kullanılabilecek.

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

15 temmuz, istanbul, yol