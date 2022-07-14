https://tr.sputniknews.com/20220714/ab-uye-ulkelere-dogalgaz-talebini-azaltma-plani-sunacak-1058712434.html

AB, üye ülkelere doğalgaz talebini azaltma planı sunacak

AB, üye ülkelere doğalgaz talebini azaltma planı sunacak

Avrupa Birliği, Rusya'dan doğalgaz tedarikinde yaşanan kesinti nedeniyle üye ülkelere 'gaz talebini azaltma' önerisinin yer aldığı bir plan sunacak. 14.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-14T14:53+0300

2022-07-14T14:53+0300

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dünya

avrupa birliği

doğalgaz

rusya

plan

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, sektörleri daha az enerji kullanmaya ve üye ülkeleri gaz talebini kış öncesinde azaltmaya teşvik edecek bir plan hazırlıyor.Reuters'ın aktardığı taslak plana göre Brüksel, üye ülkelere sanayi kuruluşları ve enerji santrallerine gaz harici yakıtlara geçmelerini teşvik etmek için sübvansiyon oluşturmanın yanı sıra gaz kullanımını azaltmak üzere şirketlere destek sunmalarını önerecek.Bununla beraber planda, tüketicileri daha az ısıtma ve soğutma kullanmaya teşvik etmeye dönük kampanya başlatılması çağrısı yer alacak.Halihazırda doğalgaz kıtlığı nedeniyle alarm veren sanayi kuruluşlarını teskin etmek için hazırlanan tedbirler, büyük çaplı işletmelerin daha az doğalgaz kullanımı karşılığında kamu ihaleleriyle ödüllendirilmesini içeriyor.Ayrıca plan, enerji krizinin şiddetlenmesi durumunda hangi endüstrilerin öncelikli olarak kapatılacağının tespit edilmesini talep ediyor.Diğer yandan AB mevzuatına göre haneler, 'korunan müşteri' sınıfında ve kesintilerden en son etkilenen taraf olacak.Plan doğrultusunda ofis ve alışveriş merkezlerinden zorunlu olarak ısıtma ve soğutma limitleri uygulamaları bekleniyor.Planın önümüzdeki hafta, 20 Temmuz tarihinde kamuoyuna açıklanacağı belirtiliyor.

https://tr.sputniknews.com/20220712/avrupaya-kuzey-akim-uyarisi-buyuk-enerji-soku-bekliyor-1058643303.html

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