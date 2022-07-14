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ABD Hazine Bakanı Yellen: Enflasyon kabul edilemez derecede yüksek seyretmeye devam ediyor
ABD Hazine Bakanı Yellen: Enflasyon kabul edilemez derecede yüksek seyretmeye devam ediyor
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ülkesinde enflasyonun kabul edilemez derecede yüksek seyretmeye devam ettiğini ve bunu düşürmenin, en önemli ekonomik... 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T19:22+0300
2022-07-14T19:24+0300
ekonomi
janet yellen
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enflasyon
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Yellen, Bali'deki G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenledi.Yellen, bunun ABD'de dün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine de yansıdığına işaret ederek endeksteki artışın neredeyse yarsının yüksek enerji fiyatlarından kaynaklandığını aktardı.Bakan Yellen, "ABD'de enflasyon kabul edilemez derecede yüksek seyretmeye devam ediyor ve bunu düşürmek yönetimimizin en önemli ekonomik önceliği." değerlendirmesinde bulundu.ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadele için gerekli gördüğü çabaları desteklediklerini vurgulayan Yellen, kısa vadede enflasyonu düşürmede destekleyici olacağına inandıkları adımları attıklarını anlattı.Yellen, petrol fiyatlarındaki olası artışları önlemek için Rus petrolüne yönelik bir tavan fiyat uygulaması üzerinde de çalıştıklarını kaydetti.Yellen, Hint-Pasifik bölgesi ziyaretinde yaptığı görüşmelerde gıda güvensizliği ve Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulaması konularını gündeme getireceğini aktardı.Rus petrolüne fiyat sınırı getirilmesinin enerji ve gıda fiyatlarındaki artışlara karşı en güçlü araçlardan biri olduğuna dikkati çeken Yellen, söz konusu fiyat sınırının Rusya'yı petrol gelirinden edeceğini, küresel petrol arzının korunmasına ve fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya yardımcı olacağını iddia etti.
https://tr.sputniknews.com/20220608/abd-hazine-bakani-yellen-yuzde-8-abdde-kabul-edilemez-bir-enflasyon-orani-1057164308.html
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janet yellen, abd, enflasyon

ABD Hazine Bakanı Yellen: Enflasyon kabul edilemez derecede yüksek seyretmeye devam ediyor

19:22 14.07.2022 (güncellendi: 19:24 14.07.2022)
© REUTERS / Kevin Lamarque Fed Başkanı Janet Yellen
Fed Başkanı Janet Yellen - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ülkesinde enflasyonun kabul edilemez derecede yüksek seyretmeye devam ettiğini ve bunu düşürmenin, en önemli ekonomik öncelikleri olduğunu ifade etti.
Yellen, Bali'deki G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenledi.
Yellen, bunun ABD'de dün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine de yansıdığına işaret ederek endeksteki artışın neredeyse yarsının yüksek enerji fiyatlarından kaynaklandığını aktardı.
Bakan Yellen, "ABD'de enflasyon kabul edilemez derecede yüksek seyretmeye devam ediyor ve bunu düşürmek yönetimimizin en önemli ekonomik önceliği." değerlendirmesinde bulundu.
ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadele için gerekli gördüğü çabaları desteklediklerini vurgulayan Yellen, kısa vadede enflasyonu düşürmede destekleyici olacağına inandıkları adımları attıklarını anlattı.
Yellen, petrol fiyatlarındaki olası artışları önlemek için Rus petrolüne yönelik bir tavan fiyat uygulaması üzerinde de çalıştıklarını kaydetti.
Yellen, Hint-Pasifik bölgesi ziyaretinde yaptığı görüşmelerde gıda güvensizliği ve Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulaması konularını gündeme getireceğini aktardı.
Rus petrolüne fiyat sınırı getirilmesinin enerji ve gıda fiyatlarındaki artışlara karşı en güçlü araçlardan biri olduğuna dikkati çeken Yellen, söz konusu fiyat sınırının Rusya'yı petrol gelirinden edeceğini, küresel petrol arzının korunmasına ve fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya yardımcı olacağını iddia etti.
ABD Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2022
EKONOMİ
ABD Hazine Bakanı Yellen: Yüzde 8 ABD'de kabul edilemez bir enflasyon oranı
8 Haziran , 22:52
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