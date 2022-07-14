https://tr.sputniknews.com/20220714/abd-savunma-bakani-austin-hollanda-ve-avustralyali-mevkidaslari-ile-gorustu-1058692134.html
ABD Savunma Bakanı Austin, Hollanda ve Avustralyalı mevkidaşları ile görüştü
ABD Savunma Bakanı Austin, Hollanda ve Avustralyalı mevkidaşları ile görüştü
ABD Savunma Bakanı Austin, Pentagon’da Hollanda ve Avustralya Savunma Bakanları ile ayrı ayrı bir araya gelerek ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel iş... 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T04:11+0300
2022-07-14T04:11+0300
2022-07-14T04:11+0300
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abd
lloyd austin
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ukrayna krizi
nato
görüşme
savunma bakanı
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, sabah saatlerinde Pentagon’da Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren'i ağırladı.Pentagon’dan yapılan yazılı açıklamada, iki bakanın, ikili iş birliğinin yanı sıra NATO taahhütleri kapsamında savunma harcamalarının yüzde 2’ye çıkarılması ve Ukrayna’ya yardımları ele aldığı bildirildi.Austin, daha sonra da Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles ile bir araya geldi.Görüşmeye ilişkin Pentagon’dan yapılan açıklamada, bakanların görüşmede ikili ilişkiler ve Pasifik bölgesinde Çin’e karşı iş birliği konularının ele aldığı kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220714/rusya-abd-ukrayna-darbesindeki-rolunu-itiraf-etmeli-1058688913.html
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abd, lloyd austin, ukrayna, ukrayna krizi, nato, görüşme, savunma bakanı
ABD Savunma Bakanı Austin, Hollanda ve Avustralyalı mevkidaşları ile görüştü
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ABD Savunma Bakanı Austin, Pentagon’da Hollanda ve Avustralya Savunma Bakanları ile ayrı ayrı bir araya gelerek ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel iş birliğini ele aldı.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, sabah saatlerinde Pentagon’da Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren'i ağırladı.
Pentagon’dan yapılan yazılı açıklamada, iki bakanın, ikili iş birliğinin yanı sıra NATO taahhütleri kapsamında savunma harcamalarının yüzde 2’ye çıkarılması ve Ukrayna’ya yardımları ele aldığı bildirildi.
Austin, daha sonra da Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles ile bir araya geldi.
Görüşmeye ilişkin Pentagon’dan yapılan açıklamada, bakanların görüşmede ikili ilişkiler ve Pasifik bölgesinde Çin’e karşı iş birliği konularının ele aldığı kaydedildi.