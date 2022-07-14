https://tr.sputniknews.com/20220714/abd-senatosunda-hamile-erkeklere-kurtaj-tartismasi-1058729147.html
ABD Senatosu'nda 'hamile erkeklere' kürtaj tartışması
ABD Senatosu'nda 'hamile erkeklere' kürtaj tartışması
ABD Kongresi'nde kürtaj haklarının kaldırılmasına ilişkin oturumda, Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley ile UC Berkeley hukuk profesörü Hira Bridges arasında... 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T22:06+0300
2022-07-14T22:06+0300
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trans kadın
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USA Today’ın aktardığına göre Kongre üyesi Hawley, Bridges’in hamileliği sonlandırma hakkının yasaklanmasından etkilenen ABD vatandaşlarıyla ilgili ifadesinin yanlışlığına dikkat çekerek, "Hamile kalabilen insanlardan bahsediyorsunuz, bunlar kadınlar mı?" diye sordu.Bridges'in trans erkeklerin de ‘hamile kalabileceği’ konusundaki ifadeleri karşısında senatör, uzmandan, kendi görüşüne göre hamileliği sonlandırma hakkına kimin sahip olduğunu açıklamasını istedi.Bunun üzerine Bridges, "Sorularınızın transfobik olduğunu ve onları tanımadığınız için insanları şiddete teşvik ettiğini vurgulamak istiyorum" dedi.Senatör, sözleriyle insanları saldırganlığa nasıl tahrik ettiğini merak ederek, “Sizce erkekler hamile kalabilir mi?" sorusunu yöneltti.Hawley erkeklerin hamile kalabileceğini düşünmediğini belirterek, “Yani trans bireylerin var olduğunu inkar ediyorsunuz. Teşekkürler" ifadesini kullandı.Hawley’in profesörün derslerini bu kadar kategorik bir tarzda mı yürüttüğü, öğrencilerinin soru sorma hakları olup olmadığı sorusuna Bridges ironik bir şekilde, senatörün “bir şeyler öğrenebileceği" derslerine katılmasının iyi olacağını yanıtını verdi.
https://tr.sputniknews.com/20220713/abdde-kurtaj-yasagina-karsi-yuzen-cozum-1058664145.html
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abd, kürtaj, trans kadın
ABD Senatosu'nda 'hamile erkeklere' kürtaj tartışması
22:06 14.07.2022 (güncellendi: 22:08 14.07.2022) Abone ol
ABD Kongresi'nde kürtaj haklarının kaldırılmasına ilişkin oturumda, Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley ile UC Berkeley hukuk profesörü Hira Bridges arasında erkeklerin hamile kalma ihtimali konusu nedeniyle tartışma yaşandı.
USA Today’ın aktardığına göre Kongre üyesi Hawley, Bridges’in hamileliği sonlandırma hakkının yasaklanmasından etkilenen ABD vatandaşlarıyla ilgili ifadesinin yanlışlığına dikkat çekerek, "Hamile kalabilen insanlardan bahsediyorsunuz, bunlar kadınlar mı?" diye sordu.
Bridges'in trans erkeklerin de ‘hamile kalabileceği’ konusundaki ifadeleri karşısında senatör, uzmandan, kendi görüşüne göre hamileliği sonlandırma hakkına kimin sahip olduğunu açıklamasını istedi.
Bunun üzerine Bridges, "Sorularınızın transfobik olduğunu ve onları tanımadığınız için insanları şiddete teşvik ettiğini vurgulamak istiyorum" dedi.
Senatör, sözleriyle insanları saldırganlığa nasıl tahrik ettiğini merak ederek, “Sizce erkekler hamile kalabilir mi?" sorusunu yöneltti.
Hawley erkeklerin hamile kalabileceğini düşünmediğini belirterek, “Yani trans bireylerin var olduğunu inkar ediyorsunuz. Teşekkürler" ifadesini kullandı.
Hawley’in profesörün derslerini bu kadar kategorik bir tarzda mı yürüttüğü, öğrencilerinin soru sorma hakları olup olmadığı sorusuna Bridges ironik bir şekilde, senatörün “bir şeyler öğrenebileceği" derslerine katılmasının iyi olacağını yanıtını verdi.