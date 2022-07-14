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ABD Virginia'da sel felaketi: 44 kişiden haber alınamıyor
ABD Virginia'da sel felaketi: 44 kişiden haber alınamıyor
ABD’nin Virginia eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 44 kişiden haber alınamadığı açıklandı. 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T12:18+0300
2022-07-14T12:18+0300
dünya
abd
virginia
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ABD’nin Virginia eyaletinde 2 gün boyunca etkili olan şiddetli fırtına ve yağışlar nedeniyle sel meydana geldi. Eyaletin kuzeyinde yer alan Buchanan County’de 44 kişiden haber alınamıyor. Buchanan Şerif Ofisi tarafından yapılan açıklamada, belirtilen kişilerin yakınları tarafından iletişim kurulamadığı için yetkililere bildirildiği ve bunun kayıp oldukları anlamına gelmediği belirtildi. Açıklamada, haber alınamayan kişilerin yerini tespit etmek için çalışmaların başlatıldığı ve şu ana kadar can kaybı bildirilmediği ifade edildi. Alt yapının ve yollarında da zarar gördüğü selde açıklamaya göre en az 100 evde hasar meydana geldi. Virginia Valisi Glenn Youngkin, sel nedeniyle acil durum ilan etti.
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abd, virginia, sel, kayıp

ABD Virginia'da sel felaketi: 44 kişiden haber alınamıyor

12:18 14.07.2022
© İHAABD-Virginia
ABD-Virginia - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
© İHA
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ABD’nin Virginia eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 44 kişiden haber alınamadığı açıklandı.
ABD’nin Virginia eyaletinde 2 gün boyunca etkili olan şiddetli fırtına ve yağışlar nedeniyle sel meydana geldi.
Eyaletin kuzeyinde yer alan Buchanan County’de 44 kişiden haber alınamıyor.
Buchanan Şerif Ofisi tarafından yapılan açıklamada, belirtilen kişilerin yakınları tarafından iletişim kurulamadığı için yetkililere bildirildiği ve bunun kayıp oldukları anlamına gelmediği belirtildi. Açıklamada, haber alınamayan kişilerin yerini tespit etmek için çalışmaların başlatıldığı ve şu ana kadar can kaybı bildirilmediği ifade edildi.
Alt yapının ve yollarında da zarar gördüğü selde açıklamaya göre en az 100 evde hasar meydana geldi.
Virginia Valisi Glenn Youngkin, sel nedeniyle acil durum ilan etti.
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