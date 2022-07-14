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ABD'deki Kongre baskınında polisi sopayla iten göstericiye 5 ay hapis
ABD'deki Kongre baskınında polisi sopayla iten göstericiye 5 ay hapis
ABD'de 6 Ocak 2021'deki Kongre baskını sırasında polisi elindeki bayrak sopasıyla iten göstericiye 5 ay hapis cezası verildi. 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T00:14+0300
2022-07-14T00:15+0300
kongre baskını
abd
dünya
hapis
sopa
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Adalet Bakanlığı sözcüsüne göre, Kongre baskını sırasında elindeki Konfederasyon bayrağının sopa kısmıyla polisi iten David Alan Blair, 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.Columbia Bölge Savcılığı Sözcüsü William Miller, ABD Bölge Yargıcı Christopher Cooper'in, Blair'e, 5 aylık mahkumiyete ilaveten 18 ay denetimli serbestlik ve 2 bin dolar ceza verdiğini belirtti.Maryland eyaletinde ikamet eden 27 yaşındaki Blair'in 6 Ocak 2021'de yaşanan Kongre baskınına katıldığı, Washington polisinin bölgeyi terk etme emrini reddettiği bildirilmişti.Bir polis memurunun vücut kamerası, Blair'i polis hattının önünde yürürken, "Lanet olsun, geri çekilmeyi bırakın. Korkmayın, biz Amerikalıyız" dediğini kaydetmişti.Blair'in avukatına göre, polis memuru Blair'in kafasına üç kez copla vurarak kanamasına yol açmış, sonrasında Blair, polisi elindeki bayrağın sopasıyla itmişti.Kongre baskınıyla ilgili suçlanan yaklaşık 840 kişiden 330'dan fazlası bir yılın altında hapis cezasının öngörüldüğü suçlamaları kabul ederken, 9 günden 5 yıla kadar hapis cezası alan yaklaşık 100 kişi de dahil olmak üzere 200'den fazla kişi mahkum edildi.
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kongre baskını, abd, hapis, sopa

ABD'deki Kongre baskınında polisi sopayla iten göstericiye 5 ay hapis

00:14 14.07.2022 (güncellendi: 00:15 14.07.2022)
© AFP 2022 / Brendan SmialowskiABD Kongresi
ABD Kongresi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
© AFP 2022 / Brendan Smialowski
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ABD'de 6 Ocak 2021'deki Kongre baskını sırasında polisi elindeki bayrak sopasıyla iten göstericiye 5 ay hapis cezası verildi.
Adalet Bakanlığı sözcüsüne göre, Kongre baskını sırasında elindeki Konfederasyon bayrağının sopa kısmıyla polisi iten David Alan Blair, 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Columbia Bölge Savcılığı Sözcüsü William Miller, ABD Bölge Yargıcı Christopher Cooper'in, Blair'e, 5 aylık mahkumiyete ilaveten 18 ay denetimli serbestlik ve 2 bin dolar ceza verdiğini belirtti.
Maryland eyaletinde ikamet eden 27 yaşındaki Blair'in 6 Ocak 2021'de yaşanan Kongre baskınına katıldığı, Washington polisinin bölgeyi terk etme emrini reddettiği bildirilmişti.
Bir polis memurunun vücut kamerası, Blair'i polis hattının önünde yürürken, "Lanet olsun, geri çekilmeyi bırakın. Korkmayın, biz Amerikalıyız" dediğini kaydetmişti.
Blair'in avukatına göre, polis memuru Blair'in kafasına üç kez copla vurarak kanamasına yol açmış, sonrasında Blair, polisi elindeki bayrağın sopasıyla itmişti.
Kongre baskınıyla ilgili suçlanan yaklaşık 840 kişiden 330'dan fazlası bir yılın altında hapis cezasının öngörüldüğü suçlamaları kabul ederken, 9 günden 5 yıla kadar hapis cezası alan yaklaşık 100 kişi de dahil olmak üzere 200'den fazla kişi mahkum edildi.
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