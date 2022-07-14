https://tr.sputniknews.com/20220714/abdde-kongre-baskininda-polisi-sopayla-iten-gostericiye-5-ay-hapis-1058687684.html

ABD'deki Kongre baskınında polisi sopayla iten göstericiye 5 ay hapis

ABD'deki Kongre baskınında polisi sopayla iten göstericiye 5 ay hapis

ABD'de 6 Ocak 2021'deki Kongre baskını sırasında polisi elindeki bayrak sopasıyla iten göstericiye 5 ay hapis cezası verildi. 14.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-14T00:14+0300

2022-07-14T00:14+0300

2022-07-14T00:15+0300

kongre baskını

abd

dünya

hapis

sopa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/08/1043538253_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7ac159ce44789dca0eee23d9faaad646.jpg

Adalet Bakanlığı sözcüsüne göre, Kongre baskını sırasında elindeki Konfederasyon bayrağının sopa kısmıyla polisi iten David Alan Blair, 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.Columbia Bölge Savcılığı Sözcüsü William Miller, ABD Bölge Yargıcı Christopher Cooper'in, Blair'e, 5 aylık mahkumiyete ilaveten 18 ay denetimli serbestlik ve 2 bin dolar ceza verdiğini belirtti.Maryland eyaletinde ikamet eden 27 yaşındaki Blair'in 6 Ocak 2021'de yaşanan Kongre baskınına katıldığı, Washington polisinin bölgeyi terk etme emrini reddettiği bildirilmişti.Bir polis memurunun vücut kamerası, Blair'i polis hattının önünde yürürken, "Lanet olsun, geri çekilmeyi bırakın. Korkmayın, biz Amerikalıyız" dediğini kaydetmişti.Blair'in avukatına göre, polis memuru Blair'in kafasına üç kez copla vurarak kanamasına yol açmış, sonrasında Blair, polisi elindeki bayrağın sopasıyla itmişti.Kongre baskınıyla ilgili suçlanan yaklaşık 840 kişiden 330'dan fazlası bir yılın altında hapis cezasının öngörüldüğü suçlamaları kabul ederken, 9 günden 5 yıla kadar hapis cezası alan yaklaşık 100 kişi de dahil olmak üzere 200'den fazla kişi mahkum edildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kongre baskını, abd, hapis, sopa