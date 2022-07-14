https://tr.sputniknews.com/20220714/abdden-turkiyeye-f-16-satisini-kisitlayan-karar-1058729670.html
ABD’den Türkiye’ye F-16 satışını kısıtlayan karar
ABD’den Türkiye’ye F-16 satışını kısıtlayan karar
ABD Temsilciler Meclisi, F-16'ların Türkiye'ye satışını kısıtlayan yasa tasarısını onayladı. 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T22:17+0300
2022-07-14T22:17+0300
2022-07-14T22:32+0300
dünya
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türkiye
f-16
satış
karar
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ABD Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Joe Biden’ın F-16 savaş uçaklarının Yunan hava sahasını ihlal etmek için kullanılmamasının 'somut adımları' sağlanmadığı sürece Türkiye’ye F-16 satışını yasaklayan bir Pallone/Pappas değişikliğini kabul etti. Tasarı, 244’e 179 meclisten geçti.
https://tr.sputniknews.com/20220713/abdli-senator-menendez-turkiyeye-f-16-satilmasina-karsi-cikmaya-devam-edecegim-1058664925.html
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abd, türkiye, f-16, satış, karar
ABD’den Türkiye’ye F-16 satışını kısıtlayan karar
22:17 14.07.2022 (güncellendi: 22:32 14.07.2022) Abone ol
ABD Temsilciler Meclisi, F-16'ların Türkiye'ye satışını kısıtlayan yasa tasarısını onayladı.
ABD Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Joe Biden’ın F-16 savaş uçaklarının Yunan hava sahasını ihlal etmek için kullanılmamasının 'somut adımları' sağlanmadığı sürece Türkiye’ye F-16 satışını yasaklayan bir Pallone/Pappas değişikliğini kabul etti.
Tasarı, 244’e 179 meclisten geçti.