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ABD’li senatör Biden'ı her zaman çalıştırılamayan eski bir otomobile benzetti
ABD’li senatör Biden'ı her zaman çalıştırılamayan eski bir otomobile benzetti
ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Kennedy, ABD Başkan Biden'ı ‘eski bir Buick’e’ benzeterek, Amerikan liderin devleti yönetmekte zorluk çektiğini söyledi. 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T19:23+0300
2022-07-14T19:23+0300
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karikatür
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Fox News haberine göre Senatör John Kennedy, ABD Başkan Joe Biden'ı ‘eski bir Buick’e’ benzeterek, ABD liderinin devleti yönetmekte zorluk çektiğini ifade etti.Habere göre Kennedy, “Biden'ın zorluk çektiği açık. Ben Amerikan halkına güveniyorum ve onun her şeyi çözdüğünü düşünüyorum. Çoğu Amerikalı için başkan kolera kadar popüler. Buna inanmak için sebepleri var. Çoğunluk, Başkan Biden'ın dümende olduğuna inanmıyor” diye konuştu.ABD’li senatör ayrıca bazı Amerikalıların Biden'ın halka açık konuşmaları sırasında okuduğu prompterı yöneten kişinin asıl ABD başkanı olduğuna inandığını sözlerine ekledi.ABD vatandaşlarının büyük bir kısmının Biden’ı fazlasıyla yaşlı bulduğuna dikkat çeken Kennedy, “O eski bir Buick gibi. Bazı günler çalıştırılıyor, bazen ise çalışmıyor. Amerikalıların çoğu, Başkan Biden'ın hükümetini yönetmek için atadığı insanları da çok tuhaf buluyor. Yanlış zamiri kullanırsanız, bu atanmış kişilerin çoğu yumak haline geliyor. Suçluların peşine düşmemekten gurur duyuyorlar. Organizasyon becerileri ise pizza sipariş etmekten öteye geçmiyor” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220714/ingiliz-basini-bidendan-daha-genc-olan-90-ulkeyi-siraladi-1058707067.html
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karikatür , joe biden, abd

ABD’li senatör Biden'ı her zaman çalıştırılamayan eski bir otomobile benzetti

19:23 14.07.2022
© Sputnik / Vitaliy PodvitskiyKarikatür
Karikatür - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
© Sputnik / Vitaliy Podvitskiy
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Vitaliy Podvitskiy
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ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Kennedy, ABD Başkan Biden'ı ‘eski bir Buick’e’ benzeterek, Amerikan liderin devleti yönetmekte zorluk çektiğini söyledi.
Fox News haberine göre Senatör John Kennedy, ABD Başkan Joe Biden'ı ‘eski bir Buick’e’ benzeterek, ABD liderinin devleti yönetmekte zorluk çektiğini ifade etti.
Habere göre Kennedy, “Biden'ın zorluk çektiği açık. Ben Amerikan halkına güveniyorum ve onun her şeyi çözdüğünü düşünüyorum. Çoğu Amerikalı için başkan kolera kadar popüler. Buna inanmak için sebepleri var. Çoğunluk, Başkan Biden'ın dümende olduğuna inanmıyor” diye konuştu.
ABD’li senatör ayrıca bazı Amerikalıların Biden'ın halka açık konuşmaları sırasında okuduğu prompterı yöneten kişinin asıl ABD başkanı olduğuna inandığını sözlerine ekledi.
ABD vatandaşlarının büyük bir kısmının Biden’ı fazlasıyla yaşlı bulduğuna dikkat çeken Kennedy, “O eski bir Buick gibi. Bazı günler çalıştırılıyor, bazen ise çalışmıyor. Amerikalıların çoğu, Başkan Biden'ın hükümetini yönetmek için atadığı insanları da çok tuhaf buluyor. Yanlış zamiri kullanırsanız, bu atanmış kişilerin çoğu yumak haline geliyor. Suçluların peşine düşmemekten gurur duyuyorlar. Organizasyon becerileri ise pizza sipariş etmekten öteye geçmiyor” ifadelerini kullandı.
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