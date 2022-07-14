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https://tr.sputniknews.com/20220714/bakan-kirisci-datcadaki-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1058704505.html
Bakan Kirişci: Datça'daki orman yangını kontrol altına alındı
Bakan Kirişci: Datça'daki orman yangını kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Datça'daki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T12:37+0300
2022-07-14T13:22+0300
datça
türkiye
yangın
vahit kirişçi
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Muğla'nın Datça ilçesinde dün çıkan ve 19 saatten fazla devam eden yangın söndürüldü. Bakan Kirişçi, soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Can kaybının olmadığını belirten Kirişçi, " 4'ü ağır 10 ev hasar gördü, can kaybımız yok, 7 kişi tedavi ediliyor" dedi. Dün akşam saatlerinde çıkan yangın, hızla yerleşim bölgelerine ilerlemiş ve birçok ev tahliye edilmişti.Bakan Kirişci, yangınının, ilk tespitlere göre elektrik trafosundan çıktığını bildirmişti.
datça
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datça, yangın, vahit kirişçi

Bakan Kirişci: Datça'daki orman yangını kontrol altına alındı

12:37 14.07.2022 (güncellendi: 13:22 14.07.2022)
© AADATÇA'DA ORMAN YANGINI
DATÇA'DA ORMAN YANGINI - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
© AA
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Datça'daki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.
Muğla'nın Datça ilçesinde dün çıkan ve 19 saatten fazla devam eden yangın söndürüldü.
Bakan Kirişçi, soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Can kaybının olmadığını belirten Kirişçi, " 4'ü ağır 10 ev hasar gördü, can kaybımız yok, 7 kişi tedavi ediliyor" dedi.
Dün akşam saatlerinde çıkan yangın, hızla yerleşim bölgelerine ilerlemiş ve birçok ev tahliye edilmişti.
Bakan Kirişci, yangınının, ilk tespitlere göre elektrik trafosundan çıktığını bildirmişti.
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