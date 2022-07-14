https://tr.sputniknews.com/20220714/bakan-kirisci-datcadaki-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1058704505.html

Bakan Kirişci: Datça'daki orman yangını kontrol altına alındı

Bakan Kirişci: Datça'daki orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Datça'daki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. 14.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-14T12:37+0300

2022-07-14T12:37+0300

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datça

türkiye

yangın

vahit kirişçi

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Muğla'nın Datça ilçesinde dün çıkan ve 19 saatten fazla devam eden yangın söndürüldü. Bakan Kirişçi, soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Can kaybının olmadığını belirten Kirişçi, " 4'ü ağır 10 ev hasar gördü, can kaybımız yok, 7 kişi tedavi ediliyor" dedi. Dün akşam saatlerinde çıkan yangın, hızla yerleşim bölgelerine ilerlemiş ve birçok ev tahliye edilmişti.Bakan Kirişci, yangınının, ilk tespitlere göre elektrik trafosundan çıktığını bildirmişti.

datça

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datça, yangın, vahit kirişçi