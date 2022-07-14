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https://tr.sputniknews.com/20220714/bakan-koca-yeni-guvenlik-uygulamasi-sistemi-hizla-ulke-geneline-yayilacak-1058719016.html
Bakan Koca: Yeni güvenlik uygulaması sistemi hızla ülke geneline yayılacak
Bakan Koca: Yeni güvenlik uygulaması sistemi hızla ülke geneline yayılacak
Sağlık Bakanı Koca, 24 hastanede daha yeni güvenlik uygulamasına geçildiğini ve sistemin hızla ülke geneline yayılacağını bildirdi. 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T17:49+0300
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türkiye
güvenlik
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan hastanelerde güvenlik önlemlerinin arttırıldığı bir sistemin Türkiye genelinde uygulanacağını açıkladı.Bakan Koca şu ifadelere yer verdi:
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fahrettin koca, güvenlik, hastane

Bakan Koca: Yeni güvenlik uygulaması sistemi hızla ülke geneline yayılacak

17:49 14.07.2022
© AAFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
© AA
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Sağlık Bakanı Koca, 24 hastanede daha yeni güvenlik uygulamasına geçildiğini ve sistemin hızla ülke geneline yayılacağını bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan hastanelerde güvenlik önlemlerinin arttırıldığı bir sistemin Türkiye genelinde uygulanacağını açıkladı.
Bakan Koca şu ifadelere yer verdi:
"Sağlık kurumlarımızın güvenliği için, giriş kapılarından başlayarak ivedilikle yapılacak işlerimiz var. Kapı Güvenlik Sistemleri kurularak, 24 hastanemizde daha, yeni güvenlik uygulamasına geçildi. Sistem, hızla ülke geneline yayılacak."
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