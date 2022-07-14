Bakan Koca: Yeni güvenlik uygulaması sistemi hızla ülke geneline yayılacak

"Sağlık kurumlarımızın güvenliği için, giriş kapılarından başlayarak ivedilikle yapılacak işlerimiz var. Kapı Güvenlik Sistemleri kurularak, 24 hastanemizde daha, yeni güvenlik uygulamasına geçildi. Sistem, hızla ülke geneline yayılacak."