https://tr.sputniknews.com/20220714/bakan-koca-yeni-guvenlik-uygulamasi-sistemi-hizla-ulke-geneline-yayilacak-1058719016.html
Bakan Koca: Yeni güvenlik uygulaması sistemi hızla ülke geneline yayılacak
Bakan Koca: Yeni güvenlik uygulaması sistemi hızla ülke geneline yayılacak
Sağlık Bakanı Koca, 24 hastanede daha yeni güvenlik uygulamasına geçildiğini ve sistemin hızla ülke geneline yayılacağını bildirdi. 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T17:49+0300
2022-07-14T17:49+0300
2022-07-14T17:49+0300
fahrettin koca
türkiye
güvenlik
hastane
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan hastanelerde güvenlik önlemlerinin arttırıldığı bir sistemin Türkiye genelinde uygulanacağını açıkladı.Bakan Koca şu ifadelere yer verdi:
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fahrettin koca, güvenlik, hastane
Bakan Koca: Yeni güvenlik uygulaması sistemi hızla ülke geneline yayılacak
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Sağlık Bakanı Koca, 24 hastanede daha yeni güvenlik uygulamasına geçildiğini ve sistemin hızla ülke geneline yayılacağını bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan hastanelerde güvenlik önlemlerinin arttırıldığı bir sistemin Türkiye genelinde uygulanacağını açıkladı.
Bakan Koca şu ifadelere yer verdi:
"Sağlık kurumlarımızın güvenliği için, giriş kapılarından başlayarak ivedilikle yapılacak işlerimiz var. Kapı Güvenlik Sistemleri kurularak, 24 hastanemizde daha, yeni güvenlik uygulamasına geçildi. Sistem, hızla ülke geneline yayılacak."