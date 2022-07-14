https://tr.sputniknews.com/20220714/bakan-nebati-endonezyaya-gidecek-1058697292.html
Bakan Nebati Endonezya'ya gidecek
Bakan Nebati Endonezya'ya gidecek
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 15-16 Temmuz'da düzenlenecek "G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı"na katılmak üzere... 14.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-14T10:33+0300
2022-07-14T10:33+0300
2022-07-14T10:33+0300
ekonomi
nureddin nebati
endonezya
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Uluslararası ekonomik iş birliğinde öncü rol üstlenen G20'nin söz konusu toplantısında Bakan Nebati'nin ana konuşmacı olacağı altyapı başlıklı oturum yapılacak.Bu oturumun yanı sıra küresel ekonomik görünüm ve riskler, küresel sağlık gündemi, uluslararası finansal mimari, finansal sektör, sürdürülebilir finans ve uluslararası vergilendirme konuları bakanlar düzeyindeki oturumlarda ele alınacak.Bakan Nebati, Endonezya ziyareti sırasında, G20 toplantıları çerçevesinde mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.
endonezya
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MIA „Rosiya Segodnya“
nureddin nebati, endonezya
Bakan Nebati Endonezya'ya gidecek
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 15-16 Temmuz'da düzenlenecek "G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı"na katılmak üzere Endonezya'ya gidecek.
Uluslararası ekonomik iş birliğinde öncü rol üstlenen G20'nin söz konusu toplantısında Bakan Nebati'nin ana konuşmacı olacağı altyapı başlıklı oturum yapılacak.
Bu oturumun yanı sıra küresel ekonomik görünüm ve riskler, küresel sağlık gündemi, uluslararası finansal mimari, finansal sektör, sürdürülebilir finans ve uluslararası vergilendirme konuları bakanlar düzeyindeki oturumlarda ele alınacak.
Bakan Nebati, Endonezya ziyareti sırasında, G20 toplantıları çerçevesinde mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.